Kandern Diskussion um möglichen Verkauf antiker Schränke

Ein Konzept mit Qualitätssicherung sei auch wichtig für Fördergelder, erklärte sie weiter. Der Erlös aus einem möglichen Verkauf würde dem Museum zugute kommen. Penner betonte zudem, dass der Freundeskreis des Museums in einem Infobrief frühzeitig über die Pläne informiert worden sei. Die Überraschung einiger Kritiker konnte sie deshalb nicht verstehen.

Diskussion und Beschluss

Der Gemeinderat hat bereits eine Führung durch die Ausstellungsräume erhalten. Andrea Schammler erwähnte, dass es möglicherweise ihre Idee gewesen sei, einzelne Stücke zugunsten des Museums zu veräußern. Aber vielleicht gehe das jetzt zu schnell, dass darüber die Verwaltung entscheiden soll, überlegte sie. Gabriele Weber wies auf den möglichen Restaurationsbedarf der Möbel hin, während Johann Albrecht noch einmal verstärkt in den Dialog treten wollte. „Wir müssen genau wissen, um was es sich bei jedem einzelnen Stück handelt“, mahnte Daniela Schmiederer an.

Letztlich lagen die Vorstellungen gar nicht so weit auseinander und der Beschluss wurde dahingehend geändert, dass zunächst geprüft werden soll, ob das antike Mobiliar tatsächlich keinen historischen oder ideellen Wert für die Stadt Kandern hat, in welchem Zustand es ist und mit welchem Aufwand es restauriert werden müsste. Auch soll geklärt werden, ob es sich eventuell um Dauerleihgaben oder Schenkungen unter bestimmten Voraussetzungen handelt. Alternative Standorte sollen ebenfalls in Erwägung gezogen werden. Erst wenn all diese Fragen geklärt sind, wird gegebenenfalls auch ein Verkauf ins Auge gefasst.

Diesem geänderten Beschlussvorschlag stimmte der Verwaltungsausschuss bei zwei Enthaltungen einstimmig zu.