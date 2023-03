Kandern Diverse Lesungen geplant

Rückblick

Ein Höhepunkt sei zufolge der Schriftführerin Renate Platzek die Lesung Margret Greiners gewesen. In ihrem Buch „Mutig und stark alles erwarten“ geht es um Elisabeth Erdmann-Macke, die in Kandern lebte. Die Autorin wurde vom „Theater im Hof“ vermittelt, und war auch in der Schule zu Gast. Ein wichtiger Jahrestermin für die Jugend sei mit den Film- und Literaturtagen gerade erfolgreich gelaufen.

Ausblick

Ein gemütlicher Abend ist laut des Vorsitzenden Karl-Heinz Wiederhold in Kürze wieder zu erwarten: Am 29. März erzählt Hans Mehlin teils im Dialekt und auf unterhaltsame Weise die Familiengeschichte seiner Uroma, die „Hotzenwälder Anna“. Das blitzgescheite Kind erlernt das Mühlespiel, und wird die Spielregeln später anwenden, etwa als Mamsell in Basel. Hier wie zu allen Veranstaltungen sei für Getränke gesorgt, merkt die zweite Vorsitzende Ulrike Füldner-Thiele an.