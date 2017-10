Kandern Doggen, Pudel, Terrier und Möpse gehen an den Start

Kandern-Holzen (jut). Fröhliches und aufgeregtes Gebell begrüßte Hundehalter und Hundefreunde am Schützenhaus in Holzen. Mehr als 50 Hunde gingen zum traditionellen Hunderennen an den Start, das die AGSA-Hundefreunde mit der Vorsitzenden Gabi Kraus-Silbereisen organisierten.

Kraus-Silbereisen konnte viele neue Hundehalter begrüßen – das Hunderennen hat sich mittlerweile bis Zürich, Freiburg und ins Elsass herumgesprochen. Die Hunde rennen jeweils zu zweit eine abgesteckte Strecke entlang, an deren Ende ihre Herrchen oder Frauchen auf sie warten. Und auch den Hundebesitzern wurde so manche sportliche Leistung abverlangt, denn oft müssen diese ihren Lieblingen erst zeigen, wo es langgeht und die Strecke bergauf rennen.

Doggen, Airedale-Terrier, Rottweiler, Schäferhunde, Boxer, Australian Shepherd, Pinscher, Pudel, Shiba Inu, Labrador, Möpse und viele Mischlinge – sie alle gingen an den Start. Damit nicht ein Mini-Podenco-Mix gegen eine Dogge antreten muss, gab es verschiedene Klassen: die riesigen Molosser, die Minis bis 40 Zentimeter, Standardhunde von Schäferhundgröße, Senioren ab acht Jahre, die Welpenklasse und die „Flitzer“ , also sehr schnelle Hunde wie Windhunde oder Shelties. Einer der jüngsten Hunde war knapp fünf Monate alt, der älteste 14 Jahre.

Für jeden Hund standen zwei Läufe an, so dass faire Chancen für alle gewährt blieben. „Aber es geht ja hauptsächlich um den Spaß, gewinnen ist nicht so wichtig – es gibt einfach viel zu lachen und man lernt andere Hundebesitzer kennen“, fand Mike Schulz-Gossel, der gleich mit drei Hunden an den Start ging. Mit dabei war auch ein kleiner Hund aus dem Weiler Tierheim, der noch auf ein neues Zuhause wartet. Lisa König, die im Tierheim arbeitet, hatte die kleine „Indie“, eine Podenco-Mischlingshündin, mitgebracht, die begeistert mitrannte. „Ich würde mich freuen, wenn das Hundemädel ein Zuhause finden würde, sie macht sich prima, auch hier im Kontakt mit den anderen Hunden“, fand König.

Was Kraus-Silbereisen noch ganz wichtig war: „Wir möchten, dass das Gelände sauber bleibt, denn wir sind hier nur Gäste, deshalb stellen wir Tüten für die Hundehinterlassenschaften und auch einen Abfallbehälter zur Verfügung“, verkündete sie per Megafon.