Kandern „Dorfmitte Holzen“ auf gutem Weg

Ein Ort für Veranstaltungen, Vereine und Feiern

Seit einem Jahr können die Räume und der Garten für private Feiern gemietet werden. Der Gesangverein und der Kinderchor haben inzwischen ihr Probenlokal in die „Dorfmitte“ verlegt. Kulturelle Veranstaltungen finden im Auditorium statt. Am 9. Juni ist ein Konzert mit Danny Plett geplant, und am 15. September kommt die Improshow „Dramenwahl“ zum zweiten Mal nach Holzen. Des Weiteren findet am 27. Oktober ein Poetry Slam statt.