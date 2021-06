Kandern „Dorfmitte Holzen“ hat Potenzial

Besonders hervorgehoben wurde neben den multifunktionellen Räumen im Neubau auch der Altbau der Akademie, denn in diesem könne ohne größeren Aufwand ein Gastronomiebetrieb wiederbelebt werden und so die Belebung des Ortskerns vorantreiben.

Der Kauf der Gebäude und Grundstücke kostet die Genossenschaft, die ihre Gründungsversammlung und erste Aufsichtsratssitzung bereits erfolgreich abhielt, 200 000 Euro. Anteile zu 1000 Euro können erworben werden.

Als „sinnvoll und folgerichtig“ bezeichnete Penner die Option, das Holzener Rathaus mittelfristig ebenfalls im Dorfzentrum zu verorten. Um die Räume des Neubaus, in das die Ortsverwaltung integriert werden könnte, der Stadt Kandern zu übertragen, schlug die Bürgermeisterin eine Realteilung vor. So würde es möglich, den Neubauteil des Gebäudekomplexes an die Stadt Kandern zu verkaufen. Für die Integration des Rathauses in das Dorfzentrum wurde ein Zeitraum zwischen zwei und drei Jahren angesetzt.

Räte befürworten Konzept

Von den Räten wurde das Projekt einheitlich befürwortet. Gemeinderat Johann Albrecht freute sich über das „großartige Engagement“ seitens der Holzener. Es seien diese innovativen Vorschläge, die die Gemeinschaft voranbringen. Die bereits gegebenen barrierefreien Zugänge des Neubaus seien ideal für die Unterbringung des Rathauses. Auch Günter Lenke stimmte dem Beschlussvorschlag zu und erfragte Möglichkeiten zur Unterbringung der örtlichen Feuerwehr.

Die Finanzierung müsse ebenso wie der enorme Arbeitsaufwand bedacht werden, bemerkte Rätin Daniela Schmiederer, die die zentrale Lage und die Wertigkeit der Immobilie betonte. Ein Lob für die Holzener Initiative sprach Ulrike Lerner aus: „Bis man aber tatsächlich über einen Umzug des Rathauses nachdenken kann, braucht es noch etwas Zeit.“

Andrea Schammler gab grünes Licht für die Bürgerinitiative und stimmte dem Beschlussvorschlag zu: „Die Holzener wollen etwas Solides schaffen – es tut gut zu sehen, wenn bürgerschaftliches Engagement so funktioniert.“ Die Bereitschaft, das Projekt zu unterstützen, signalisierte auch Gabriele Weber. Obwohl noch einige offene Fragen hinsichtlich der Finanzierung und des Nutzungskonzepts bestünden, handle es sich um ein durchdachtes Projekt. „Wir brachen ein Dorfzentrum“, verkündete Gemeinderätin Heike Neudecker. „Das Projekt hat Verstand und Herz – und unser Dorf würde wiederbelebt.“ Willi Weiß versprach sich von den sich neu ergebenden Synergien durch Gastronomie und Rathaus Erfolge für das Dorf als Gesamtheit. „Die Räumlichkeiten des Neubaus eignen sich ideal, um dort künftig das Rathaus unterzubringen.“

Penner verwies abschließend auf die einmalige Chance für die Holzener Bürger, ein Dorfzentrum in zentraler Lage zu errichten. „Holzen hat jetzt die Möglichkeit, aktiv einzugreifen.“ Die Sicherung der Gastronomie, die Verdichtung des Dorfkerns zu einem einheitlichen Zentrum mit Festplatz und damit zu einer „echten Dorfmitte“ sei absolut unterstützenswert.

Tag der offenen Tür

Am 4. und 18. Juli öffnet die Genossenschaft die Türen der ehemaligen Seniorenakademie, die zur neuen Dorfmitte Holzen werden wird. Besichtigt werden können das Areal einschließlich aller Räume sowie des Gartens. Die Genossenschaft ist auf der Suche nach weiteren Mitgliedern und wird an beiden Sonntagen jeweils ab 12, 14 und 16 Uhr mit einer PowerPoint-Präsentation über die Hintergründe informieren. Zwischen 11 und 17 Uhr sind Besucher in der Kirchstraße 8 willkommen.