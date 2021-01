Kandern „Downtown“ unter neuer Leitung

Von Alexandra Günzschel

Kandern. „Jens und ich kennen uns schon lange“, sagt die neue Jugendleiterin, die auch in Schönau und Todtnau, jeweils zu 25 Prozent, in der Jugendarbeit tätig ist. Die beiden hatten sich bei Vorbereitungstreffen für Fachkräfte im Entwicklungsdienst kennen gelernt. Verena de La Rey Swardt hat etliche Jahre in Afrika verbracht, lange lebte sie in Südafrika, später wirkte sie in Kenia, Simbabwe und in Lusaka, Sambia, an Projekten mit – zuletzt an einem Schutzprojekt für Mädchen.