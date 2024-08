Kandern: Dramatische Briefe ohne Happy-End

Es war Frisch, der sich dieser Liebe nach einem einzigen Treffen in Paris mit Haut und Haar ergab: „Wenn ich dich verliere (wenn ich dich verliere, bevor ich es gewagt habe, mit Dir zu leben), dann habe ich in meinem Leben auf nichts zu warten….“ Ingeborg Bachmann, stampfte die Beziehung innert Tagen aus dem Boden und es war sie, welche immer wieder über Geschlechterstereotypen der damaligen Zeit stolperte. Sie war forsch in ihrem ersten Brief an Frisch und schlägt ein Treffen in Zürich vor, wo sie bereits ein Hotelzimmer reserviert habe. Frisch war in Ibiza und erfährt erst später von diesem Brief. Nach dem ersten Treffen in Paris ist Frisch verzagt ob ihrem Stillschweigen – „ich warte und bange? Warum machst du das?“