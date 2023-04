Ein 44-Jähriger befuhr am Samstag die Kreisstraße 6350 von Kandern kommend in Richtung Malsburg-Marzell und kam gegen 20.10 Uhr kurz vor der Abzweigung der Kreisstraße 6312 nach links von der Fahrbahn ab. Dort befuhr er etwa 100 Meter weit einen Grünstreifen und streifte mehrfach die Böschung, bis die Fahrt an einem Forstweg endete.