Kandern Dreifach-Weltmeister trainiert Kanderner Ringer

Der 33-jährige Ex-Profi, der, wie er sagt, dem Ringen so viel zu verdanken hat, will seinem Sport etwas zurückgeben. Und dafür ist er sich für nichts zu schade; sogar in den Promi-Big-Brother-Container ist der Ex-Ringer eingezogen, um das Augenmerk eines Millionen-Fernsehpublikums auf seinen Sport zu lenken und für das Ringen zu werben.

Für Kaja Wohlschlegel, die im Juli das Immobilienbüro Seiter in Kandern übernommen hat, war es beeindruckend, wie die Kanderner Ringer während des Lockdowns alle Anstrengungen unternommen haben, um die Jugend wie auch die aktiven Athleten bei der Stange zu halten, etwa mit Online-Training per Zoom-Call sowie mit regelmäßigen, motivierenden Rundschreiben. Nachdem die Kontakt-Beschränkungen gelockert wurden, entwickelte das Trainer-Team ein Hygiene-Konzept, das ein „Training mit Abstand“ auf dem Schulhof ermöglichte, sodass sich die Kinder und Jugendlichen wieder begegnen durften.

Dieses hartnäckige Engagement der TSV-Ringer, aber auch die Disziplin der Kinder und Familien will Kaja Wohlschlegel honorieren. Es ist ihr gelungen, den Ex-Profi, der sportlich wie menschlich ein Vorbild ist, für eine gemeinsame Veranstaltung mit der Ringerabteilung des TSV-Kandern zu gewinnen.

Bevor Frank Stäbler zum Mikrofon greift, trainiert er zwei Stunden mit den Nachwuchs-Ringern und aktiven Athleten. Hierbei verrät er sicher so manchen wertvollen Tipp und Kniff für den Landesliga-Heimkampf gegen den RSV Schuttertal II am Folgetag. Im Anschluss an den Vortrag wird Stäbler Fragen der Zuhörer beantworten und Autogramme geben.

Der Vortrag beginnt um 20 Uhr, Einlass und Bewirtung in der Mensa der August-Macke-Schule starten bereits um 19 Uhr.

Eine Eintrittskarte kostet fünf Euro; Bestellungen sind einfach per E-Mail an kontakt@tsvkandern.de möglich. Mit dem Erlös aus dem Ticketverkauf und der Bewirtung beschafft die Ringer-Abteilung des TSV Kandern neue Mannschaftskleidung für die Athleten.