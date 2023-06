Kandern DRK Wollbach feiert 50-Jähriges

Zu lachen gab es auch etwas: Aus der Festschrift war zu erfahren, dass 1979 per Abstimmung beschlossen wurde, zehn Brandwundenverbandpäckchen zu bestellen. Die Tanzveranstaltung zur Wahl der „Miss Kandertal“ spülte 1991 unerwartet 9000 Mark in die Vereinskasse um ein Jahr später mit der Wiederauflage 1000 Mark Verlust zu machen. Und: Ein Verwarnungsgeld der Stadt Lörrach bekam das DRK Wollbach verpasst, als die Helfer für das erste Kandertal-Country-Festival ungenehmigt Plakate aufhängten.

5000 Stunden pro Jahr

Martin Winkler, seit zehn Jahren Bereitschaftsleiter, informierte, dass man im Einzugsgebiet und auf Kreisverbandsebene zahlreiche Veranstaltungen abdecke. In zehn Jahren kamen so pro Jahr 5000 ehrenamtliche Helferstunden zusammen. „Eine besondere Rettungsaufgabe übernehmen im Notfall bis zum Eintreffen des Rettungsdiensts die Helfer vor Ort. Das Projekt ist mittlerweile im Rettungsgesetz des Landes Baden-Württemberg verankert“, berichtete Winkler. Waren es 2013 zum Start des Projekts noch 50 Melderauslösungen, wurden 2022 212 Einsätze für das Helferteam gezählt. „Gesamt liegen wir nach zehn Jahren bei 902 Alarmierungen“, sagte Winkler.

Mit der Corona-Pandemie kamen neue Aufgabenfelder auf die Aktiven zu: Einkaufsservice, die Einrichtung von Schnellteststationen, Unterstützung bei den PCR-Teststellen und den Kreisimpfzentren – „ohne Zusammenhalt der Bereitschaft wären diese Aufgaben nicht zu bewältigen gewesen“, stellte Winkler fest. Auch er bedankte sich bei allen Unterstützern und ganz besonders bei den Familienangehörigen, die immer wieder „auf ihre im DRK-Auftrag befindlichen Partner verzichten müssen“.

Defibrillator für Wollbach

Winkler und Nabbefeld übergaben im Anschluss an ihre Reden einen automatisierten externen Defibrillator, kurz AED, an Ortsvorsteher Max Sütterlin. Sütterlin hatte sich diesen einmal in einem Gespräch für den Ort gewünscht und zeigte sich gerührt, dass dieser Wunsch nun Realität wurde. „Damit können wir der Bevölkerung ein Stück Sicherheit geben“, bedankte er sich auch im Namen der Stadt Kandern. Angebracht wird das Gerät, an dessen Beschaffung Tim Scheer von der Defi Beratung Steinen beteiligt war, an zentraler Stelle beim Kindergarten.

Diese Geehrten sind seit den Anfangsjahren dabei:

Vier Personen

standen beim Festakt des DRK bei Ehrungen im Mittelpunkt.

Ehrenmitglied Horst Würslin ist seit 60 Jahren aktives Mitglied und gehörte 1973 zu den Gründungsmitgliedern des Ortsvereins. Nach wie vor ist Würslin, von 1983 bis 1991 Vorsitzender, bei Veranstaltungen aktiv im Einsatz. Für Winkler „ist Horst Würslin mein ganz großes Vorbild“.

55 Jahre ist Ehrenmitglied Manfred Dietz beim DRK aktiv, zunächst in Haltingen und dann als Gründungsmitglied in Wollbach. Er ist vielen als langjähriger Vorsitzender in Erinnerung. Immer noch engagiert sich Dietz als Helfer bei Terminen des Ortsvereins und steht bei Fragen zur Verfügung.

50 Jahre ist Ehrenmitglied Margarete Kornmeier aktiv beim DRK Wollbach und Redling berichtete, dass sie sich ursprünglich bei der Pockenbekämpfung meldete. Kornmeier verwaltet das Depot und war von 1983 bis 2013 stellvertretende Bereitschaftsleiterin.

Susanne Strohmeier trat im September 1982 dem Jugendrotkreuz bei und wechselte 1987 zu den Aktiven. Seit 1989 ist sie Schriftführerin und bei Sanitätsterminen anwesend. Sie wurde für 40 aktive Dienstjahre ausgezeichnet und von Knut Nabbefeld zum Ehrenmitglied ernannt.