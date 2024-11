Kandern: Eigene Bescheide sind möglich

Manche Gebühren sinken

Durch die Satzung gebe es eine Handhabe bei Kündigungen, Nichterscheinen oder Streitfällen, auch um die Mitarbeiter der Stadt bei Rechtsstreiten zu schützen, ergänzte Kämmerer Benedikt Merkel. Bei den Gebühren gibt es nach der Kalkulation Veränderungen nach oben und unten. Die Kernzeitbetreuung steigt von 36,50 auf 42 Euro, die verlängerte Kernzeitbetreuung sinkt auf 60 Euro leicht. Die flexible Nachmittagsbetreuung am Nachmittag kostet künftig 65,50 statt 63 Euro, das ergänzende Mittagessen ist für 14 Euro zusätzlich zu haben. Die flexible Nachmittagsbetreuung an drei Tagen wird in Zukunft 110,50 Euro ausmachen, das Mittagessen 42 Euro zusätzlich. Am stärksten sinken wird die flexible Nachmittagsbetreuung an fünf Tagen von bislang 171,50 auf 155,50 Euro, das Mittagessen kommt mit 70 Euro oben drauf.