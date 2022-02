Kandern Ein berühmter Mediziner im Porträt

Aus seiner Ehe mit Louise Wolf (geb. 1828) gingen die zwei in Kandern zur Welt gekommenen Töchter Helene (geb. 1851) und Louise (geb. 1853) hervor.

Sein Wirkungskreis als Landarzt umfasste das ausgedehnte Gebiet vom Blauen bis zum Isteiner Klotz, wobei er die größeren Entfernungen zu seinen Patienten mit Pferd oder Kutsche zurücklegte. In seinen Memoiren beschrieb Kußmaul, dass es bei den Markgräflern immer etwas zu trinken gab, wenn der Doktor einen Hausbesuch machte. Er hielt den Gutedel für ein angenehm erheiterndes, ungefährliches Getränk und war der Überzeugung, dass in den Reborten mehr Wein als Wasser getrunken wurde. Gerade diese trinkfreudige Verhaltensweise kann auch heute noch nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden.

Eine bedrohliche Erkrankung mit Lähmungserscheinungen zwang den Landarzt schon 1853 seine Praxis in Kandern aufzugeben und die Hochschullaufbahn einzuschlagen. Schweren Herzens nahmen er und seine Familie von Kandern Abschied. In den darauffolgenden Jahren lehrte und forschte er mit großem Erfolg als Professor an den Universitäten Erlangen, Heidelberg, Straßburg und Freiburg im Breisgau.

Kußmaul erzielte unter anderem bei der Erforschung der Epilepsie und der Atmung komatöser Diabetiker sensationelle Ergebnisse, die auch gegenwärtig noch Gültigkeit haben. Darüber hinaus führte er die Magenpumpe zu diagnostischen und therapeutischen Zwecken in die klinische Praxis ein. Außerdem beschäftigte er sich mit Sprachstörungen und der Legasthenie, die er als „Wortblindheit“ bezeichnete.

Des Weiteren beschrieb der Arzt die physiologischen Grundlagen der Sichtbarmachung des Augenhintergrunds. Auch die Symptome einer Quecksilbervergiftung gehörten zu den wichtigen Erkenntnissen seiner wissenschaftlichen Tätigkeit.

Unvergessen blieben ihm aber die wenigen Jahre seiner ärztlichen Tätigkeit in Kandern. In seinem 1903 erschienenen Buch „Jugenderinnerungen eines alten Arztes“ ging er ausführlich darauf ein und schilderte auch sehr detailliert die tief zerrütteten gesellschaftlichen Verhältnisse in Kandern, die nach der Niederschlagung der Revolution anzutreffen waren.

Den Epochennamen Biedermeier mitgeprägt

Seine seltene Vielseitigkeit kam auch auf einem ganz anderen Gebiet zum Ausdruck. Eine sehr bemerkenswerte Eigenschaft Kußmauls war seine poetische Begabung. Diese Aktivitäten bestanden vor allem darin, verschiedene Geschehnisse und menschliche Verhaltensweisen mit tiefgründigem Humor in Verse zu fassen.

Es waren die zufällig entdeckten amüsanten Gedichte des Lehrers Samuel Sauter aus Flehingen (Kraichgau), die ihn animierten, diese Schriften herauszugeben und mit eigenen launigen Reimen zu ergänzen. Als diesem genügsamen Pädagogen und bescheidenen Dichter die Frau starb, verfasste der betrübte Witwer dazu folgenden Text: „Traurig ist es einsam leben, einsam schlafen, nichts daneben.“

Kußmaul beschäftigte sich intensiv mit den von diesem Lehrer niedergeschriebenen Gedichten und dessen biederem Leben. In diesem Zusammenhang erdachte sich Kußmaul die parodistische Figur des „Biedermeier“ und schuf in seinen Veröffentlichungen den schwäbischen Dorfschulmeister Gottlieb Biedermeier.

Er charakterisierte ihn als Mensch, dem „seine enge Stube, sein kleiner Garten, sein unansehnlicher Flecken (Wohnort) und das dürftige Los eines verachteten Dorfschulmeisters zu irdischer Glückseligkeit verhalf“.

Die mit seinem Studienfreund, dem Dichter Ludwig Eichrodt (1827 bis 1892), gemeinsam herausgegebenen Geschichten über den erfundenen Spießbürger Biedermeier blieben nicht ohne Nachwirkungen. Die stilistische Epoche von 1815 bis 1848, die ein konservatives Lebensgefühl in Gesellschaft, Kunst und Kultur beschreibt, wird als Biedermeierzeit bezeichnet. Für diesen Zeitabschnitt stand Kußmauls Dorfschulmeister Pate.

Prof. Dr. Adolf Kußmaul, der große Arzt, bedeutende Gelehrte, Autor vieler wissenschaftlicher Veröffentlichungen und Verfasser frohsinniger Gedichte starb am 23. Mai 1902 in Heidelberg im Alter von 80 Jahren. Eine Gedenktafel über dem Eingang seines Hauses am Blumenplatz erinnert an seine Zeit in Kandern.