Kandern Ein dritter Kandidat ist im Rennen

Zum Werdegang: Zöbelin hat die Hauptschule in Binzen besucht und ging dann auf die Gewerbeschule in Lörrach. Er absolvierte eine Ausbildung als Industriemechaniker bei der Firma NSI Präzisionsdrehteile in Lörrach-Stetten und eine Weiterbildung im Elektrobereich.

Sein Vorhaben die Fachhochschulreife nachzuholen, scheitere an einem Jobangebot bei einer Pharmafirma in Aesch in der Schweiz, wo er fünf Jahre lang tätig war. Schließlich wechselte er zu einem Pharmaunternehmen in Birsfelden. Dort ist Zöbelin derzeit als Schichtleiter in den Abteilungen für Verpackung, Tablettierung und Sirupanlagen tätig.

Nun will sich Zöbelin weiterentwickeln. Er sagt, er sei jung und motiviert.

Eine Kandidatur als Bürgermeister hätte er sich offenbar schon im Jahr 2012 in Binzen vorstellen können, wie einem Leserbrief aus der Zeit des damaligen Wahlkampfs zu entnehmen ist. „Für mich sollte der Bürgermeister im Ort leben als Bindeglied zu den Bürgern“, sagt Zöbelin, der die Kandidaten seinerzeit auch zu alt fand. Er selbst kam mit 22 Jahren für eine Kandidatur noch nicht in Frage.

Als Hobbys gibt Zöbelin viel Sport, Reisen und Wandern an. Er ist ledig.