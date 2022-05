BETRIFFT: Radwegebau zwischen Kandern und Riedlingen beginnt erst in vier Jahren Als ich den Artikel zum Radweg von Kandern nach Riedlingen las, glaubte ich, was an den Augen zu haben. Der Radweg soll erst in vier Jahren gebaut werden? Seit 30 Jahren wartet Kandern auf den Bau. Vor drei Jahren hieß es noch, die Entwurfsplanung solle bereits 2020 stehen und der Baubeginn sei für 2022 vorgesehen. Das wurde damals schon von Zuhören der Sitzung mit Skepsis betrachtet, da schon zu oft Versprechungen gemacht worden waren. Wie recht sie doch hatten. Am Engagement des damaligen Bürgermeisters Christian Renkert kann es nicht liegen, wurde doch beim damaligen Zunftabend der Kanderner Brezele Buebe gewitzelt, dass Renkert aufgrund seiner zahlreichen Vorstellungen beim Regierungspräsidium (RP), als Radwege-Bürgermeister bekannt sei. Renkert sah damals Indizien dafür, dass der Bau diesmal unmittelbar bevorstehe. Die dafür erforderlichen Gutachten, etwa zum Umwelt- und Naturschutz, seien gemacht. Diese seien kostspielig und hätten nur eine Gültigkeit von fünf Jahren. Renkert ginge nicht davon aus, dass es das RP darauf anlegt, ins Schwarzbuch der Steuerzahler aufgenommen zu werden, wie er sagte. Anscheinend ist ihnen das aber Schei..egal. Im aktuellen Bericht in der Oberbadischen hieß es, dass der Radweg weiter auf sich warten lasse. Aber immerhin konnte Bürgermeisterin Simone Penner einen Zeitplan verkünden. Die detaillierte Ausführungsplanung soll bis 2025 fertig gestellt sein, so dass 2026 mit dem Bau begonnen werden kann. Ich frage mich, wenn 2020 die Entwurfsplanung fertig war, was von den Planern bis heute an dem Projekt Radweg geschafft wurde, wenn es jetzt immer noch bis 2025 dauert, bis die Ausführungsplanung fertig sein soll. Ich glaube, das Projekt Radweg wurde zwischenzeitlich schubladisiert und jetzt wieder rausgeholt. Anders kann ich mir dies nicht erklären. Ich habe in einem Ingenieurbüro in der Planung und der Bauleitung gearbeitet und weiß, dass ein solch relativ kleines Projekt schon längst gebaut sein könnte, wenn man es mit dem nötigen Ernst vorangetrieben hätte. Diesem fehlenden Ernst fallen dann wahrscheinlich auch die bereits erstellten Gutachten zum Opfer, da die fünfjährige Gültigkeit ja 2024 ausläuft – also kommt das RP doch ins Schwarzbuch der Steuerzahler. Des Weiteren wird es bei den Kosten auch ein böses Erwachen geben. Die im Jahr 2019 geschätzten Kosten von 610 000 Euro werden sich auf Grund der allgemeinen Preissteigerungen im Bausektor, stockender Lieferketten und durch die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine wahrscheinlich mehr als verdoppeln. Das RP verfolgt meines Erachtens eine Hinhaltetaktik mit lauter leeren Versprechungen. Ich frage mich, ob im RP denn nur Nichtstuer und Lügenbarone sitzen. Man sollte eine Bürgerinitiative gründen und denen mal Beine machen. Nach all den leeren Versprechen ist fast zu bezweifeln, dass der Radweg noch in diesem Jahrzehnt gebaut wird. Ich bin jetzt 62 Jahre alt und frage mich, ob ich irgendwann noch mit meinem E-Bike über den Radweg von Riedlingen nach Kandern fahren kann. Ich bleibe dem RP auf der Spur. Thomas Meyer, Schliengen-Liel Man kann diese Herangehensweise des Regierungspräsidiums nicht akzeptieren, dass eine 30-jährige Planung für einen etwas mehr als einen Kilometer langen und 2,5 Meter breiten Radweg jetzt wieder nicht gebaut werden kann. Da geht einem echt so langsam der Hut hoch. Was für Leute sind da am Werk? Kann so etwas denn an einer Person liegen, die in den Schwangerschaftsurlaub geht? Und dann auch noch die Pandemie mit als Grund angeben, wo doch sämtliche Mitarbeiter im Homeoffice ihrer Arbeit nachgehen konnten. So etwas wäre in der freien Wirtschaft undenkbar. Es ist ein echter Schildbürgerstreich, der auf Kosten der Steuerzahler ausgetragen wird. Vermutlich muss erst etwas passieren, bis die Obersten des Regierungspräsidiums den sprichwörtlichen Finger aus dem A…. bekommen. Man hat das Gefühl, dass auch die Stadt Kandern nicht genug dazu beigetragen hat, dass dieser Radweg endlich verwirklicht werden konnte. Aber „man hat es ja bestimmt weiterhin auf dem Schirm“, wie schon so oft gehört. Wenn man bedenkt, dass mittlerweile immer mehr E-Biker und Fahrradfahrer die Straßen nutzen müssen, ist es schon ein Armutszeugnis, dass man da nicht aktiver wird. Wo doch das Land Baden-Württemberg die Planungen und Durchführungen forciert und wohl unterstützt? Auch der Tourismus ist durch solche Fehlplanungen sehr beeinträchtigt. Hauptsache, man hat genug Machbarkeitsstudien und Gutachten in Auftrag gegeben, welche aber nicht zur Beschleunigung des Bauvorhabens beitragen und nur noch die Kosten für den Steuerzahler weiter unnötig erhöhen. Susanne Engel-Rosenkranz und Klaus RosenkranzKandern