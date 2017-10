Kandern Ein Ende noch nicht in Sicht

Kandern (ag). Immer wieder wurden in den vergangenen Jahren Bauarbeiten an der August-Macke-Schule vorgenommen. Darunter waren energetische Maßnahmen, aber auch solche, die das Schulgebäude für seine Zukunft als Gemeinschaftsschule im Ganztagsbetrieb fit machen sollten. Zu letzteren Projekten gehört zum Beispiel der Anbau für die Mensa, der gerade abgeschlossen werden konnte.

Doch ein Ende der Bauarbeiten ist nicht in Sicht, wie in der jüngsten Gemeinderatssitzung bald klar wurde. Im Rahmen der Planung zum Mensa-Anbau wurden weitere Untersuchungen zur energetischen Sanierung in Auftrag gegeben. Das dabei entstandene Konzept wurde in der öffentlichen Sitzung von Jochen Letsch vom Büro EnerCheck aus Stuttgart vorgestellt. Wird für das Schulgebäude ein Niedrigenergiestandard angestrebt, winken über das so genannte BAFA-Förderprogramm Zuschüsse.

Der August-Macke-Schule wurde ein „ordentlicher energetischer Zustand“ attestiert. Dennoch könne der Energieverbrauch weiter optimiert werden, hieß es in der Sitzungsvorlage zu diesem Tagesordnungspunkt. Die dafür erforderlichen Modernisierungsarbeiten können nacheinander umgesetzt werden.

Fünf Punkte, die am Schulgebäude noch verbessert werden könnten, wurden von Letsch näher erläutert: Es handelte sich dabei um Dämmmaßnahmen an der Gebäudehülle, eine Photovoltaikanlage, LED-Beleuchtung, einen Holzpelletkessel sowie die Dämmung der Badenplatten.

Der Experte sprach von einem durch Anbauten komplexen Baukörper. Das Grundprinzip nach einer europäischen Richtlinie, um eine Förderung zu bekommen, erklärte er wie folgt: „Wenn etwas gemacht wird, dann anspruchsvoll.“

Gemeinderat Max Sütterlin äußerte angesichts eines „Sanierungsstaus in verschiedenen Bereichen“ Bedenken, ob ein Umbau der Schule zum Niedrigenergiegebäude wirklich nötig sei. „Wir haben noch ältere Schulen in Kandern mit Sanierungsbedarf“, gab auch Gemeinderat Fritz Höferlin zu bedenken. Gemeinderat Bernd Brohammer gab ein Beispiel, wie die geforderte Sanierung über das Mindestmaß hinaus aussehen könnte: „Tauschen wir die Decke aus, dann würde die Beleuchtung gleich mit erneuert werden“, erklärte er.

Im Anschluss an diesen Tagesordnungspunkt referierte Simone Penner vom Bauamt darüber, welche Maßnahmen in den kommenden Jahren am Schulgebäude noch anstehen. Dabei geht es viel um Unterhaltungsmaßnahmen in und an dem 40 Jahre alten Gebäudekomplex. Aber auch Wünsche der Schulleitung sowie sicherheitsrelevante Maßnahmen fanden Eingang in die Planung.

Nach derzeitigem Stand wird ein Windfang für den Eingangsbereich in den Haushaltsplan für 2018 eingestellt (330 000 Euro). Damit einher soll die Sanierung der WC-Anlage beim Pausenhof gehen. Weiterhin steht ein Unterstand für den Pausenhof auf der Wunschliste. Das Gebäude soll barrierefrei werden. Und auch ein Serverraum wird benötigt.

„Wir können nicht alles auf einmal machen“, betonte Simone Penner. Man einigte sich darauf, sich noch einmal zusammenzusetzen und zu beraten.