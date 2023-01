Kandern Ein „fast normales Jahr“ für Wollbacher Feuerwehr

Am Strüblifest des Gesangvereins Wollbach halfen die Feuerwehrleute in der Küche. Gepflegt wurde auch der Kontakt zu den Partnerfeuerwehren im elsässischen Burnhaupt, in Mengen und Buggingen. Ebenso wurde die mehr als 30-jährige Freundschaft mit Niederwinkel „Sachsen“ mit einem Besuch gepflegt. Thomas Sütterlin dankte Lenke, Max Sütterlin und Nabbefeld für die Zusammenarbeit.

Übernahmen

Aus der Jugendfeuerwehr wurden Kevin Krey und Max Aßmann in die Einsatzabteilung übernommen.

Verabschiedung

Aktivmitglied Kuno Sütterlin wechselt in die Altersmannschaft. Er ist am 10. Dezember 1977 in die Feuerwehrabteilung Wollbach eingetreten. In seiner Feuerwehrlaufbahn war er Maschinist und Atemschutzgeräteträger sowie mehrere Jahre Mitglied im Abteilungsausschuss. Ferner war er Wirt im Feuerwehrkeller und engagierte sich bei Umbauarbeiten am Gerätehaus.

Abteilungskommandant Thomas Sütterlin bedankte sich bei Kuno Sütterlin für 46 Jahre aktiven Feuerwehrdienst und überreichte ihm ein Geschenk, ist der Mitteilung zu entnehmen.