Kandern: Ein Gleis alleine macht noch keine Bahn

Gäste aus Politik, Verwaltung und Vereinen

In einem weiteren Schritt zur großen 130-Jahrfeier hatte der Zweckverband Gäste aus der Landespolitik, Verwaltung und Vereinen zu einer Fahrt im Dampf-Jubiläumssonderzug eingeladen. Besonders nostalgisch gestaltete sich die Fahrt mit dem „Chanderli“ im Beisein von regionalen Trachtengruppen. Die Veranstaltung moderierte Betriebsleiter Jürgen Lange. Auf der Zeitreise mit dem Chanderli durchs Kandertal waren auch die Gemeindeoberhäupter der an der Strecke liegenden Ortschaften und die Weiler Oberbürgermeisterin Diana Stöcker anwesend. Die Fahrt mit Zugleiter Uwe Bodenius startete nach einigen Ansprachen, darunter des ersten Landesbeamten Ulrich Hoehler vom Landratsamt Lörrach und von Moritz Link als Vertreter von Landesverkehrsminister Winfried Hermann. Link sagte: „Die Kandertalstrecke gehört zu den Schönsten des Landes. Der Kaiser war damals Staatsoberhaupt. Es war das Zeitalter der Länderbahnen. Die Bahnstrecke ermöglichte erst die wirtschaftliche Entwicklung im Tal“, sagte er Höchst respektabel sei die Kürze der Bauarbeiten für die 13 Kilometer lange Strecke gewesen, nämlich genau ein Jahr. Vor 40 Jahren sei es dann zur Streckenstilllegung gekommen, ein Jahr später begann der Museumszug zu rollen – der Strecke blieb ein Schicksal beispielsweise als Radweg erspart. Sein Dank galt dem Ehrenamt der Aktiven. Er sagte mit Hinblick auf die Reaktivierung der Strecke: „Als Land liegt uns die Strecke besonders am Herzen und wir sehen auch eine Perspektive über den Museumsbahnbetrieb hinaus, daher fördern wir die Linie als Entwicklungsstrecke.“ Das Land würde sehr viel Potenzial in der Strecke sehen, die Reaktivierung sei technisch möglich und sei auch betriebswirtschaftlich vorteilhaft. Gerechnet wird mit rund 1000 Passagieren am Tag.

Wolfgang Schleef vom Museumsverein berichtete über Neuerungen der Arbeiten, wie die abgeschlossene Wiederherstellung eines Triebwagens, der baugleich jahrzehntelang auf der Strecke lief. Auch ist nun die aktuell überholte Dampflok 20 anstelle der bisher benutzten Lok Nr. 30 in Betrieb.