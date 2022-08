Kandern „Ein großer Augenblick“ im Theater

Anderthalb Stunden berichteten die beiden Gäste aus Hamburg auf der erhöhten Lesebühne im Schopf über das Schicksal von Macabéa, einem jungen Mädchen, das in Rio lebt. Macabéa ist eine einfache Schreibkraft, die sich mit Büroarbeiten durchschlägt („Ich bin Schreibkraft und Jungfrau“). Sie lebt zwischen Himmel und Hölle, ein „welkes Leben“. Einmal stellt sie sich die tragische Frage: Wer bin ich? Und erschrickt so sehr, dass sie das Denken gleich ganz einstellt. Im Mai gerät sie in Ekstase. Da trifft sie den ersten Geliebten ihres Lebens, macht ihn zu ihrer geliebten „Guaven-Konfitüre mit Käse“.

Von Seite zu Seite dichter

Es ist ein großmäuliger Freund, mit einem goldenen Eckzahn, ein kleiner Dieb, der gerne Stierkämpfer geworden wäre, gerne Blut sieht, billige Zigaretten in der Hand hat. Ihre Freundin Gloria spannt ihn ihr aus und er gibt ihr bald den Laufpass. Der junge Mann hält sie für hässlich, sagt ihr das auch unverblümt ins Gesicht. Die Beziehung der beiden bleibt dürftig bis zum Schluss.

Das Schöne an dieser Geschichte ist aber, dass sich die wortkarge, arme Macabéa, dieser schweigsame Mensch, für glücklich hält. War sie eine Heilige? Anscheinend ja. Sie meditiert, so lange sie an der Schreibmaschine tippt. Sie gibt sich ihren Träumen hin, glaubt an Engel und wenn sie das tat, gab es welche. Sie gehörte zum Teil der sozialen Klasse der Gekränkten und Gedemütigten, erfährt eines Tages die Liebe und die Begegnung mit sich selbst – bis zum tödlichen Ende.

Die Lesung wird von Seite zu Seite dichter, dramatischer. Marina Galic stammelt die Sätze, wie sie Macabéa von sich gibt und singt ein Lied; auch Jens Harzer betont einige Worte singend, musikalisiert die Sprache. Die Lesung läuft sehr synchron ab. Beide Schauspieler ziehen im gleichen Moment die Lesebrille auf, blättern in der selben Sekunde das Manuskript um. Das wirkte fast wie inszeniert.

In der schicksalhaften Episode der Kartenlegerin lassen die Lesenden das Publikum spüren, dass die Autorin geprägt war vom Existenzialismus und von Virginia Woolf. Stockend, anrührend, ans Herz gehend die Schlusspassagen: Macabéa sieht nach dem Unfall mit dem Auto das Gras im Rinnstein. Sie hat keinen Schutzengel gehabt. „Das Leben ist eine Faust in die Magengrube. Das Leben frisst das Leben“ sind letzte Sätze – der Schluss einer intensiven, ergreifenden Lesung und ein „großer Augenblick“, auch im „Theater im Hof“ und in dieser Saison.