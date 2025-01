Kandern: Ein grünes Licht blinkt auf dem Acker

Weil am Rhein In 32 000 Metern Höhe platzt der Ballon

Eine Wettersonde ist in einem Baum in der 3-Länder-Stadt gelandet – direkt vor der Haustür von Michael Bognowski und damit quasi genau am richtigen Ort. Denn für einen Funkamateur wie ihn sei das „gefundenes Gold“, sagt er.