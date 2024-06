Kandern: Ein gutes Miteinander

In ihrer Rede sagte sie, es gelte, die Räte „für ihre unermüdliche Arbeit für die Stadt Kandern zu wüdigen.“ Der Gemeindetag spreche von „Wertschätzungskultur“, die nicht nur ein Zeichen der Dankbarkeit sein solle, sondern auch eine Anerkennung der oft unsichtbaren, aber wichtigen Arbeit, die geleistet werde, sagte die Bürgermeisterin. Die Gemeinderäte gestalteten das Leben in Kandern aktiv mit und trügen so wesentlich mit dazu bei, dass die Töpferstadt ein lebenswerter Ort bleibe. Die Arbeit im Gemeinderat erfordere viel Zeit, Hingabe und Herzblut, es gelte oft „schwierige und mutige Entscheidungen“ zu treffen. Der Rat hätte mit „Weitblick und Verantwortungsbewusstsein“ agiert, um das Beste für die Bürger der Stadt und der Teilorte zu erreichen. In den Sitzungen sei es auch mal hoch hergegangen, aber es habe immer das gemeinsame Ziel gegeben, beste Lösungen für Kandern zu erarbeiten. Dabei seien es nicht nur die großen Projekte, die das gemeinsame Miteinander prägten, sondern die kleinen alltäglichen Entscheidungen. Simone Penner: „Ganz besonders danke ich für die sehr gut, konstruktive, offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit und freue mich auf die nächsten fünf Jahre.“