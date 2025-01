Kandern: „Ein Jahr voller Heldentaten“ für Ersthelfergruppe

Sie habe mit einer Vielzahl von Einsätzen und innovativen Projekten nicht nur Leben gerettet, sondern auch eine beeindruckende Weiterentwicklung durchlaufen. Es gab 42 Ersthelfer-Einsätze, davon 27 in Kandern, acht in Tannenkirch, vier in Riedlingen, einer in Sitzenkirch und einer in Feuerbach. Die Ersthelfer leisteten 92 Stunden wertvolle und oft lebensrettende Arbeit. An Einsätzen war alles dabei – bewusstlose Personen, Kreislaufstillstand, Atemnot oder Verkehrsunfälle – die Einsatzsituationen verlangten stets ein schnelles, besonnenes Handeln.

Der Maiwagenunfall und ein Kreislaufstillstand zeigten eindrücklich, wie wichtig die First Responder Gruppe für die Sicherheit der Mitbürger sei. heißt es. Zusätzlich zu den Einsätzen investierte die Gruppe viel Energie in ihre Ausbildung. Es gab zwölf Übungen, die sich auf Reanimation und spezifische medizinische Themen konzentrierten. Ein Highlight war der gemeinsame Übungsabend mit den Kollegen der DLRG. Insgesamt wurden 210 Übungsstunden absolviert, heißt es.