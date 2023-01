Kandern Ein Kochlöffel auf dem Kopf

Im vergangenen Jahr konnten die Wollbacher Chochlöffel wieder mit ihren Aktivitäten beginnen, erzählt Gerlach auf Anfrage unserer Zeitung. Unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen wurde am 5. März ein Häsbummel unternommen, bei welchem die Fasnächtler die Gaststätten in Kandern besuchten. Weiter ging es mit der Jahreshauptversammlung am 26. März, die wieder in Präsenz abgehalten wurde. Dort wurde der Vorstand bestätigt und Nadja Fräulin löste Beate Bechtel als Beisitzerin ab, berichtet er. Weiterhin waren die Chochlöffel froh, die Maischenke am 1. Mai an der Oberen Dorfstraße in Wollbach veranstalten zu können. Diese war auch ein voller Erfolg und sehr gut besucht, blickt der „Tintelöffel“ zurück. Auch am Lörracher Fasnachts- und Confetti-Festival am 11. und 12. Juni nahmen die Narren bei sommerlichen Temperaturen teil.

Da sie das 33. Jubiläum im Jahr 2020 pandemiebedingt nicht feiern konnten und Nadja und Berthold Fräulin ihr Gelände zur Verfügung stellten, feierten die Wollbacher Chochlöffel eine Grillparty am 16. Juli.

Die Teilnahme am Wollbacher Familiensporttag am 6. August hat ihnen ebenfalls viel Spaß gemacht und sie konnten ihren Verein präsentieren beziehungsweise vorstellen. Hierbei boten die Mitglieder für Kinder und junggebliebene Erwachsene einen Eierlauf mit ihren Kochlöffeln an.

In den Herbst ging es mit dem traditionellen „Sauserbummel“ der Chochlöffel in und um Wollbach herum am 24. September. An zwei Hochzeiten langjähriger Mitglieder haben sie im Oktober Spaliergestanden: bei Christian mit seiner Marita und beim „Kassenlöffel“ Christine Jost mit ihrem Mark.

Vereinstechnisch schlossen die Wollbacher Chochlöffel das Jahr mit der Teilnahme an der Jubiläumsfeier der Wollbacher Füürdeufel am 12. November in der Kandertalhalle in Wollbach ab, erzählt Gerlach.

Ausblick

Was haben die Chochlöffel für das neue Jahr geplant? Und wie gestaltet sich ihre Fasnachtskampagne? Auch hierzu gibt der Schriftführer einen Überblick.

Die Fastnachtskampagne 2023 setzt sich aus 17 bestätigten Veranstaltungen und Umzügen im südbadischen Raum, der Ortenau und im Schwarzwald zusammen. Beginn ist am Samstag, 14. Januar, mit dem 44. Jubiläum der Chuerbse-Clique Wittlingen. Am Sonntag folgt dann der Umzug in Wittlingen. Der letzte Umzug der Kampagne 2023 findet in Hauingen statt und wird von der Buurefasnacht Hauingen organisiert, berichtet Gerlach.

Außerdem veranstalten die Wollbacher Chochlöffel auch ihren eigenen Umzug. Der Hemdglunkiumzug und das Narrenbaumstellen in Wollbach finden am Donnerstag, 16. Februar, an der Kandertalhalle statt. Zum Abschluss der Kampagne gibt es noch ein Mitglieder-Heringsessen am Montag, 27. Februar.

Einige weitere Veranstaltungen für das Jahr haben sie schon geplant, erklärt der Schriftführer. So ist die Jahreshauptversammlung für März angesetzt und die obligatorische Maischenke für den 1. Mai. Auch soll im Juni oder Juli ein Vereinsausflug stattfinden und der „Sauserbummel“ ist für Ende September oder Anfang Oktober geplant. Weitere Infos zu den Wollbacher Chochlöffeln sind unter www.wollbacher-chochloeffel.de zu finden. Dort ist auch der Aufnahmeantrag auf Mitgliedschaft bei den Chochlöffeln hinterlegt. Anzumerken ist, dass Mitglieder nicht mehr in Wollbach wohnhaft sein müssen.