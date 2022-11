Kandern Ein Konzert für Freiheit und Respekt

Kandern-Tannenkirch. Ein roter Teppich im Eingangsbereich und ein Spiegel mit Goldrand an dem Freddy Mercurys Krönungsmantel hing, ließen auf den Schwerpunkt des Konzerts des Popchors Tannenkirch schließen. Dieses fand am vergangenen Wochenende statt. Mit „Another One Bites The Dust“, „Don’t Stop Me Now“ und „Radio Gaga“ hatte der Popchor gleich drei Titel der legendären Rockgruppe Queen am Start. Vervollständigt wurde die Musikauswahl mit Titeln wie „Mr. Blue Sky“ des Electric Light Orchestras, Bruno Mars’ „Count On Me“, „Think“ von Aretha Franklin und „Ramalama Ding Dong“. Mit dem Song der Soulsängerin Aretha Franklin eröffnete der Popchor einen weiteren Schwerpunkt des Abends, nämlich Freiheit und Respekt. Dirigentin Ulrike Böhm gelang es, den Chor einzustimmen und den Gästen in der voll besetzten Halle ein qualitativ hochwertiges Konzert zu bieten, heißt es im Nachgang.