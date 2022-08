Kandern Ein Kunstwerk für das Museum

Die Vorsitzende des Freundeskreises, Gisela van Mahnen, erzählte, wie es überhaupt zu dem Anlass kam. Der Freundeskreis habe ein schönes, typisches Stück von Jürgen Brodwolf erwerben wollen, da das Museum bisher kein Werk von ihm in der Sammlung hatte.

Der Künstler wollte ihnen aber keines verkaufen, sondern eines schenken. „Eine noble Geste“, so van Mahnen, die an die Ausstellung „Kleine Stadt und große Künstler“ erinnerte, an der Brodwolf beteiligt war.

Ausgesucht hat das Werk im Auftrag des Freundeskreises Karlheinz Beyerle, der das Kunstwerk für die Anwesenden an diesem Abend interpretierte und die Hintergründe seiner Wahl erläuterte. Auf den ersten Blick habe ihn die Plastik angezogen. Er sieht darin eine archaische Grotte wie aus der menschlichen Frühzeit, in der Menschen unter Felsvorsprüngen Schutz suchen; ihm kam auch die berühmte Felsgrottenmadonna von Leonardo da Vinci in den Sinn.

Die Figuren, eine liegende und stehende, die in die Grotte integriert seien, nehme man sofort wahr, so Beyerle, auch jemand, der bisher nichts von Brodwolf gesehen habe.

Vom schönen, warmen Rostton des Eisens zeigte sich Beyerle sehr angetan. Im Material sah er einen Bezug zu Kandern, denn hier gebe es zwei Bodenschätze, Ton und Erz, die die Geschichte der Stadt geprägt hätten, und eine Verbindung zur langen Tradition der Eisenverarbeitung.

Das Thema der Grotte sei ihm erst durch Beyerles Interpretation aufgegangen, bekannte Brodwolf, der ursprünglich nichts in sein Werk „ohne Titel“ hineingedeutet hat. „Aber die Assoziation trifft zu.“ Der Bildhauer sprach eher von einer Komposition aus verknittertem Karton (Graupappe) und erklärte den technischen Herstellungsprozess der Arbeit: „Wenn man Pappe nass macht, kann man sie schön formen“.

Das Material hat Brodwolf ins Wasser gelegt, getrocknet, mit flüssigem Wachs überzogen und das Wachsmodell abgießen lassen. Die beiden Figuren habe er bewusst etwas verborgen gestaltet, sie seien nicht gleich erkennbar, man müsse schon genau hineinschauen, um sie zu entdecken. Er habe sich ganz von Form und Struktur leiten lassen und nicht von thematischen Dingen, sagte der Künstler, der seit längerer Zeit keine Güsse mehr macht.

Brodwolf, der an diesem Tag zum sechsten Mal Urgroßvater wurde, kennt das Keramikmuseum „schon lange in den Verwandlungen“. Die großen Keramiker wie Bampi, Kerstan oder die Messerschmidts, die hier vertreten sind, habe er immer geschätzt.

„Sie leben zwar nicht mehr, aber ihre Gefäße leben noch“, so Jürgen Brodwolf, der sich sichtlich freute, dass sein Werk in dem „kleinen, aber feinen Museum“ Platz findet: „Es passt gut hinein, macht nicht viel Aufsehen wie andere Werke – so gefällt es mir auch“.