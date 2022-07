Kandern Ein neuer Jugendsozialarbeiter

Von Alexandra Günzschel

Kandern. Bei der außerschulischen Jugendsozialarbeit in Kandern handelt es sich um eine 75-Prozent-Stelle: Auf Antonicelli entfallen 45 Prozent, auf Künster 20. Ein Unbekannter ist der neue Jugendsozialarbeiter in der Region nicht. Antonicelli ist im SAK Lörrach groß geworden, wie er sagt. Nach Abschluss seines Studiums in Sozialer Arbeit hat der 36-Jährige zwölf Jahre Berufserfahrung gesammelt, hat sowohl mit Kindern als auch mit Jugendlichen gearbeitet und verweist zudem auf einen Exkurs in die offene Jugendarbeit in der benachbarten Schweiz. Antonicelli war Jugendsozialarbeiter an der Fridolinschule und pädagogische Lehrkraft an der Sprachheilschule in Hausen, wo er auch wohnt. Zuletzt machte er sich als Tennislehrer selbstständig. Aber auch dabei blieb er der Jugendarbeit treu.