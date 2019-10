Kandern Ein Ortsteil und was er zu bieten hat

Abgebildet hat Heinzelmann ein komplettes Jahresgeschehen vom Frühling bis zum Winter – und damit auch die Landschaft zu den unterschiedlichen Jahreszeiten eingefangen. Ilse Wißner und Martin Greiner gaben Tipps zu interessanten Festen, Bräuchen und Personen. Kurt Seifert, ebenfalls Hobby-Filmer, unterstützte Heinzelmann mit Aufnahmen aus dem Winter – denn zu der Zeit ist der Filmer regelmäßig in wärmeren Regionen unterwegs. Heinzelmanns Frau Ellen war diejenige, die in Interviews Fragen an einzelne Protagonisten stellte.

Zuerst gab es den Blick zurück in die Historie, auf die lange Verbundenheit des Johanniterordens mit Freuerbach und besondere Persönlichkeiten im Ort. Für Heiterkeit sorgten dabei die Einlassungen des umtriebigen Pfarrers Becker, der bei seinem Einzug in den Ort „gleich feststellte: Dieser Job wird kein leichter sein“, wie Heinzelmann zu Gelächter weitergab. Pfarrer Becker war derjenige, dem die Feuerbacher eine moderne Infrastruktur in Sachen Wasserversorgung verdanken. Er schlug sich deshalb vor mehr als 120 Jahren mit widerborstigen Ortsbewohnern sowie Behörden herum und kämpfte um die Genehmigungsverfahren von Zustupfgeldern. Zum Schluss musste der Pfarrer mehr für sein Wasser als andere Feuerbacher zahlen, „weil der Pfarrer ja gern badete“, wie die Feuerbacher feststellten.

Feuerbacher im Gespräch

Neujahrsempfang mit jungen Musikern, die Fasnacht im Dorf, die Holzversteigerung, das Brunnenschmücken zu Ostern, der Waldorfkindergarten, den ersten Mai auf dem Buck, das Holzmachen mit „Dr Mädr Karlheinz“ und seinem Uralt-Bulldog, die Weinlese , das Sauserfest und mehr – all das zeigt der Film. Es folgen Konzertaufnahmen aus der Kirche mit klassischer Musik und dem Pfingstgottesdienst mit dem Gesangverein. Der Filmer besuchte unter anderem Nebenerwerbslandwirtin Sabine Bürgin erzählt von ihren 60 Mutterschafen und von „Lilli, dem ausbüchswütigen Schoppelamm“, sowie ihren Hütehunden Christel Basler erinnert an ihre Mutter, das Breite Lieseli. Martin Greiner erzählt von der Schließung der letzten Gaststätte und der Erschließung des ersten Baugebiets. Hobbywinzer Gerd Seifert gibt Einblicke in das traditionelle Weinkeltern. Und auch die Feuerwehr wird nicht vergessen. Viel Spaß hatten auch die Kinder im Gemeindehaus-Raum, da sie sich vielfach wiedererkannten.

Am Schluss gab es donnernden Beifall und einen ersten Ansturm auf die Film-CDs. Lob und die Gratulation zu einem gelungen Film erhielt das Ehepaar Heinzelmann von Greiner und Bürgermeister Christian Renkert.