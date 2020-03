Kandern Eine kleine, aber interessierte Runde

Auch in Wollbach will Zöbelin von seinen beiden Zuhörern wissen, „was Ihnen unter den Nägeln brennt“. Der öffentliche Personennahverkehr ist so ein Thema. „Ich fahre noch Auto, aber wenn das irgendwann nicht mehr gehen sollte, weiß ich nicht, ob ich dann noch hier bleiben kann“, sagt einer und betont zugleich, dass ihm der Entschluss zum Wegzug schwerfallen würde. Hier sei ein Bürgerbus eine sinnvolle Möglichkeit, Abhilfe zu schaffen, regt er auf Nachfrage Zöbelins weiter an. Auch sei es wichtig, die Mobilität etwa mit E-Bikes zu fördern und die Radwege auszubauen. „Es wird oft immer nur über die Dinge geredet“, meint der Zuhörer weiter.

Als der Bürgermeisterkandidat fragt, wie es in Wollbach mit Geschäften aussehe, erntet er ein resigniert klingendes Lachen und die Antwort: „Ganz schlecht.“ Ob Bank, Post – „wir haben nur einen Briefkasten im Ort“, sagt der Zuhörer – oder Metzger: Wer seinen Bedarf decken müsse, für den gelte es, in den Kernort oder nach Binzen zu fahren.

Geschäfte lassen sich nur schwer ansiedeln

Allerdings wissen die beiden Wollbacher, die zu dem Rundgang gekommen sind, auch um die Schwierigkeit, Geschäfte im ländlichen Bereich anzubieten. „Wenn hier ein Laden aufmacht, kann er nicht so günstige Preise anbieten wie ein Discounter“, sagt einer.

Ähnlich schwierig sei es bei Gewerbebetrieben. „Sie werden keine großen Firmen nach Kandern bringen“, sagt ein Bürger. „Handwerksbetriebe hingegen schon.“

Hierzu erinnert Zöbelin daran, dass dem Salzgebäck-Hersteller Mayka, der in Kandern gegründet wurde und den Namen der Stadt bereits im Namen trägt, vor einigen Jahren vom Gemeinderat Steine in den Weg gelegt wurden, als er erweitern wollte. In der Folge verlegte die Firma ihren Sitz nach Schliengen. „So etwas geht natürlich nicht“, macht Zöbelin klar. Es gelte vielmehr, das Gewerbe zu fördern.

Zöbelin, der in Kandern wohnt, wo seine Großeltern leben, und auch in Wollbach Freunde hat, notiert sich alle vorgebrachten Äußerungen in seinen Notizblock. Er will das bewusst so machen, auch wenn der 30-Jährige sich selbst als internetaffin bezeichnet.

Er behalte er die Dinge besser im Gedächtnis, wenn er sie von Hand notiert und später auf dem Computer abtippt.

Seine erste Amtshandlung als Bürgermeister werde darin bestehen, die Internetseite der Stadt Kandern aufzumöbeln. „Die ist sehr kompliziert und nicht mehr zeitgemäß“, sagt er. Auch die sozialen Medien wolle er verstärkt nutzen, um für Kandern und dessen Ortsteile zu werben: „Das kostet nichts oder nicht viel und lässt sich sofort umsetzen.“

Schubladendenken will Zöbelin vermeiden

„Dazu brauchen Sie aber die richtigen Leute“, merkt einer der Zuhörer hierzu an. Zöbelin stimmt ihm zu, meint aber auch, dass die Verwaltung über entsprechendes Fachpersonal verfüge.

Ob er denn nicht Respekt vor dem Amt des Bürgermeisters habe, zumal er nicht über eine entsprechende Verwaltungsausbildung verfüge, fragt einer der beiden Zuhörer. Er gehe offen damit um, dass er keine Verwaltungserfahrung habe, sehe dies aber nicht als Nachteil, sagt Zöbelin. „Ich interessiere mich nicht für Schubladen, sondern schaue in jedes Thema rein und beschäftige mich damit“, betont er. Bürgernah wolle er sich präsentieren und einen fairen Wahlkampf führen. So mache er sich auch von seinen fünf Mitbewerben ein Bild, werde sich aber mit öffentlichen Meinungsäußerungen zurückhalten. „Ich bin neutral“, betont er.

Gegen das Gerücht, er trete zur Wahl zum Bürgermeister an, weil er eine Wette verloren habe, wehrt sich Zöbelin aber entschieden. Dies sei ihm bei einem seiner Ortstermine zugetragen worden. „Ich weiß nicht, was das für eine Wette gewesen sein soll, und finde es traurig, wenn solche Gerüchte entstehen“, sagt er.