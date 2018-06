Kandern Ende gut – Fahrgäste trocken

Kandern (sil). „Ich freu‘ mich, dass ein Bürgerwunsch in Erfüllung geht“, sagt Rainer Scheer an diesem Frühsommerspätnachmittag in der Hammersteiner Straße und strahlt übers ganze Gesicht. Seit Ende Januar 2018 bietet hier ein Buswartehäuschen Nutzern des Öffentlichen Nahverkehrs ein schützendes Dach über dem Kopf.

Um das zu feiern, lud Scheer am Donnerstag Gemeinderäte und Mitglieder des Technischen Ausschusses vor Ort zu einem Glas Sekt ein. Der frühere Stadtrat hatte den Komfort eines Wartehäuschens lange vermisst.

„Vor 55 Jahren bin ich hier gestanden, frierend und durchnässt“, erinnert sich Scheer. Fairerweise fügt er hinzu, er habe damals als Schüler im Teenageralter auf gar keinen Fall einen Regenschirm benutzen wollen, denn dies hätte auf die anwesenden Schülerinnen einen ausgesprochen unmännlichen Eindruck gemacht.

Heute noch warten viele Schüler an der stark frequentierten Haltestelle auf den Bus, ebenso Bewohner der Ortsteile auf dem Heimweg vom Einkauf in Kandern. Lange gab es Häuschen zum Unterstellen lediglich am Kanderner Bahnhof und in den Ortsteilen, und Scheer war einer derjenigen, die in Sitzungen des Gemeinderats oder Technischen Ausschusses immer wieder nach einem Buswartehäuschen fragten.

Damit stand er nicht alleine da. Durch die Fraktionen hinweg finden sich im Zeitungsarchiv ab 2015 Anfragen der Gemeinderäte Kaja Wohlschlegel, Yannik Heckel und des früheren Gemeinderats Detlef Berger.

Im Sommer 2017 dann gab der Gemeinderat „grünes Licht“. 10 500 Euro kostete das rundum transparente Häuschen mit dem bunten Kanderner Logo auf den Sicherheitsglaswänden, um Baustellensicherung und Errichtung des Fundaments kümmerten sich Kanderns Bauhofmitarbeiter.

So war es für Bauamtsleiter Hanspeter Amann Ehrensache am kleinen Sektempfang des Ehepaars Scheer teilzunehmen. Auch Bürgermeister Christian Renkert und die Gemeinderäte Kaja Wohlschlegel, Gabi Weber, Yannik Heckel und Rolf Moritz folgten der freundlichen Einladung, im Anschluss daran ging es gut gelaunt zur Sitzung des Technischen Ausschusses.