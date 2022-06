Kandern Engagement in Wegearbeit ist wichtige Aufgabe

Die Möglichkeit, vor dem Genuss des Angebots an Speis und Trank nebst Gemütlichkeit in der Kandertallhalle an einer geführten Wanderung teilzunehmen, wurde rege genutzt. Bei bestem Wanderwetter führte Klaus Geitlinger eine muntere Schar vom Treffpunkt Bahnhof Kandern durch die Wolfsschlucht nach Hammerstein und von dort hinauf zur Wollbacher Kandertalhalle.

Aktuelles Programm vorgestellt

Beim Pfingsthock informierten die Vorstandsmitglieder auch in Form des ausliegenden Jahresprogramms über das aktuelle Geschehen im Kanderner Schwarzwaldverein. Unter dem Motto „Wer den Weg zur Natur findet, findet auch den Weg zu sich selbst“ bietet der Verein seinen 440 Mitgliedern allmonatlich sechs Wandertouren und Ausflüge, lädt dazu immer am letzten Freitag im Monat auf 18 Uhr zum Stammtisch ins Gasthaus Schnecke ein. In diesem Jahr beteiligt sich der Verein an einer Kampagne aller Schwarzwaldvereine, um die Wegearbeit bekannter zu machen. Ein neues, grünes Hinweisschild an den Wegweiserpfosten leitet Wanderer und Natursportler per QR-Code zur Informationsseite im Internet und damit auf den richtigen Weg. „Unser im Jahr 1883 gegründeter Schwarzwaldverein Kandern erhofft sich von der Kampagne mehr Akzeptanz und neue Mitglieder, im Idealfall auch Mitstreiter, die sich ehrenamtlich in der Wegearbeit engagieren wollen“, sagte Schmiedlin. Er wies darauf hin, dass die Markierung der Wanderwege, die der Schwarzwaldverein seit vielen Jahrzehnten als gesellschaftliche Aufgabe stemmt, nicht nur dem Hobby einiger weniger dient, sondern im Tourismusland Baden-Württemberg ein echter Standortfaktor ist. „Im Wegebereich der Ortsgruppe Kandern gilt es, 230 Kilometer Wanderwege zu betreuen“, so Schmiedlin. Trotz dieser enormen Aufgabe habe man zur Saison 2022 den Kalkofenerlebnispfad freigelegt, zum Teil neu beschildert und somit wieder gut begehbar gemacht. „Wir sind gut aufgestellt und freuen uns auf die nächsten Monate und vor allem aufs Jahr 2023, wenn 140 Jahre Schwarzwaldverein Kandern gefeiert wird“, so der Vorsitzende.