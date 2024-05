Bereits mit zehn Jahren verließ er mit seinen Eltern und drei Brüdern die Schweiz in Richtung Allgäu. Mit 14 Jahren begann er bei der Schlepperfabrik Hermann Lanz in Aulendorf eine Ausbildung zum Industriekaufmann. 1943 wurde er eingezogen zum Reichsarbeitsdienst, anschließend absolvierter er eine Pilotenausbildung und kam dann aber doch mit dem Heer an die Ostfront. Es folgten Verwundung, Lazarett und erneuter Fronteinsatz und schließlich Internierung bei den Engländern.

Beruflich zog es Paul Lendle in Tonfabrik nach Kandern

Im Herbst 1945 frischte er an einer privaten Handelsschule in Leutkirch sein berufliches Wissen auf und lernte dort seine spätere Frau kennen, mit der er 68 Jahre lang verheiratet war. Zwei Kinder gingen aus der Ehe hervor. In seinen ersten Berufsjahren war Lendle unter anderem auch Geschäftsführer einer Filmtheater-Gesellschaft am Bodensee. Bald jedoch zog es ihn wieder in die Industrie. Bis zu seiner Rente 1991 war er Verkaufsleiter und später Prokurist bei Tonfabrik Kammüller in Kandern. Dort entwickelte er unter anderem Brennkammern für eine wirtschaftliche Ölverbrennung. Seit 1956 engagierte sich Lendle auch in der Kommunalpolitik und im Vereinsleben der Töpferstadt.