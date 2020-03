Kandern Er hat Wollbach mitgeprägt

Geboren wurde Max Sieglin am 29. September 1934 in Egisholz. Schon früh lernte er das Leben in der Landwirtschaft kennen. Nach Beendigung seiner achtjährigen Schulzeit in Wollbach hieß es, in der elterlichen Landwirtschaft mitzuarbeiten. Es folgte eine Landwirtschaftslehre, die ihn auch an den Bodensee führte.

Max Sieglin blieb auch nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem sein Vater schwer verwundet wurde, auf dem elterlichen Hof, den er im Jahr 1974 gemeinsam mit seiner Frau Verena übernahm. Hauptsächlich wurde Viehwirtschaft betrieben. Zum Betrieb gehörte allerdings auch Obst- und Weinbau sowie etwas Wald.