Kandern Erdkabel statt einer Stromversorgung über Dach

Der Technische Ausschuss konnte diesen Tagesordnungspunkt am Donnerstag lediglich zur Kenntnis nehmen, da er kurzfristig hinzu gekommen war. Eine Entscheidung über die vorliegenden Angebote trifft am Montagabend ab 19.30 Uhr in der Halle in Tannenkirch der Gemeinderat. Bürgermeister-Stellvertreter Johann Albrecht, der die Sitzung leitete, begrüßte es jedenfalls, dass die Gelegenheit, wenn ohnehin der Boden aufgerissen wird, genutzt werde.

In Riedlingen lohnt sich das Aufreißen der Straße offenbar gleich dreifach. Dort werden derzeit für die Telekom Telefonleitungen verlegt, während der Zweckverband Breitbandversorgung begleitend ein Leerrohrnetz für Glasfaserkabel aufbaut. Und da die ED-Netze die Dachständer in Riedlingen aufgibt, werden auch gleich die Stromleitungen in die Erde verlegt. Die Bauarbeiten betreffen die Ortsstraße und die Lieler Straße.