Kandern Erneuter Nachschlag

Bereits vor gut einem Jahr gab es Planänderungen und wegen allgemeinen Mehrkosten eine Budgeterhöhung seitens des Gemeinderats. Der Brandschutz und weitere „gewerkeübergreifende Details“, die vorher nicht geplant und abgestimmt worden seien, hätten nun zum wiederholten Anstieg der Kosten geführt, hieß es in der Vorlage der Stadtverwaltung. Leider seien mit diversen Firmen Nachtragsarbeiten vereinbart und der Stadt als Bauherrin vom beauftragten Büro erst mit der Schlussrechnung kommuniziert worden. Dadurch konnte die Stadtverwaltung nicht mehr reagieren, bedauerte Hochbauamts-Leiterin Judita Kovac im Gemeinderat. Die Arbeiten seien jedoch notwendig gewesen, das Büro wurde wegen dieses Verstoßes seitens der Stadt bereits gemahnt. Die Saaltür musste nach innen versetzt werden, um den Fluchtweg zu optimieren. Hierdurch fielen 24 000 Euro an Arbeiten im Trockenbau und durch den Schreiner an. Die Verkleidung der Stahlträger kostete zusätzliche 4000 Euro, Schwellen und Abschlüsse zum Aufzug sorgten für ein Plus von weiteren 4000 Euro im Vergleich zu den ursprünglichen Plänen. 2500 Euro verlangte der TüV für die Abnahme und kostete die Aufschaltung des Notrufs. Aus dem zweiten Naturkindergarten in Sitzenkirch werden von den veranschlagten 90 000 Euro nur 55 000 benötigt, womit dies kompensiert werden kann.