Kandern Erschütternde Ausstellung „Kriegsrealität“

Manche Bilder sind schwer auszuhalten, vor allem jene, die nicht als Fotos in der Ausstellung hängen, die aber über Quellcodes abgerufen werden können. Alle Fotos sind in Farbe. Wären die Bilder schwarz-weiß, würde man sie sofort zurück in die schreckliche Zeit des Zweiten Weltkriegs projizieren können: Panzersperren vor Kulturdenkmälern, Raketeneinschläge, verkohlte und brennende Häuser, verwüstete Straßenzüge, Menschen, die Wasser aus Pfützen und Regenrinnen schöpfen, die in U-Bahnhöfen Schutz suchen.