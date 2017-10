Kandern Erste Erfolge seit dem Frühjahr

Von Alexandra Günzschel

In eher kleiner Runde haben sich die Teilnehmer am Dienstagabend im Rathaus auf ein Leitbild zum Thema Verkehr verständigt. Festgelegt wurde die grobe Richtung, in die es in Zukunft gehen soll.

Kandern. Grundlage dafür waren die Leitbild-Workshops im Februar unter weitaus größerer Bürgerbeteiligung sowie die Entwicklungsleitlinien aus einem früheren Leitbildprozess.

Stärkung des ÖPNV

Ganz oben auf der Liste gesammelter Wünsche stand unter dem Unterpunkt „Stärkung des ÖPNV“ die Kandertal-S-Bahn. Schon im Frühjahr kristallisierte sich dafür eine klare Priorisierung der Kanderner hinaus. Doch es handelt sich hierbei um einen Wunsch, der nur langfristig und in Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden und auch Behörden verwirklicht werden kann.

Immerhin: Bei der Optimierung der Buslinien gibt es einen Erfolg zu vermelden. Mit der Linie 54 bekommt Kandern die lang ersehnte Direktverbindung nach Lörrach über den Wittlinger Berg. Bürgermeister Christian Renkert möchte sich nun für eine günstige Vertaktung der neuen Linie mit der Buslinie 55 nach Weil am Rhein und Basel einsetzen, wie er in seiner Einführung bemerkte.

Weiterhin ins Auge gefasst ist im Leitbild Verkehr auch eine Regio-Verbindung Richtung Müllheim, wo viele Kanderner Schüler das Gymnasium besuchen. Für die Dörfer rund um die Kernstadt wird über Lösungen in Form eines Ruftaxis oder eines Bürgerbusses nachgedacht.

Sicherer Verkehr

Ein weiterer Unterpunkt des Leitbilds war der „sichere Verkehr“. In dieser Hinsicht wollen die Kanderner vor allem für sichere Schulwege sorgen – sowohl was die Radwege, die Schulbusse als auch die Bring- und Holfahrten durch die Eltern angeht. Denn oft komme es gerade beim Ein- und Aussteigen zu kritischen Situationen. Ganz allgemein wurde auch der Ausbau von Fahrradwegen in diese Kategorie einsortiert.

Ein weiteres Thema war der ruhende Verkehr. In Sachen Parkplätze will man für Optimierungen, gerade unter dem Aspekt der Sicherheit, sorgen.

Ein Mehr an Verkehrssicherheit für Menschen mit Beeinträchtigungen hat Eingang in das Leitbild zum Thema Siedlungsentwicklung gefunden. Darüber wird am Freitagabend beraten.

Ökologie

Ökologie ist der dritte Unterpunkt beim Leitbild Verkehr. Auch hier gab es Positives zu vermelden. Die erste Stromtankstelle für Autos wird in Kandern gerade errichtet, nicht am Rathaus wie ursprünglich angedacht, sondern an der Schwemme. Weitere könnten folgen.

Die gewünschte E-Bike-Tankstelle am Blumenplatz wird sich als schwierig erweisen, da die Möglichkeit bestehen muss, sie während Veranstaltungen zu entfernen. Als Alternativ-Standort wurde am Dienstag das Verkehrsamt vorgeschlagen.

Als Ergänzung des im Leitbild-Prozess ebenfalls gewünschten Carsharings wurde die Organisation von Mitfahrgelegenheiten mittels digitaler Vernetzung angeführt.

Um einem Schilderwald entgegenzuwirken, wurden zudem Markierungen direkt auf der Straße vorgeschlagen, um so zum Beispiel auf touristisch interessante Orte hinzuweisen.

Ebenfalls dem Unterpunkt Ökologie zugerechnet wurde ein verbessertes Angebot an Bushaltestellen mit Fahrradparkplätzen – fördere man auf diese Weise doch die Abkehr vom Individualverkehr.