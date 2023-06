Kandern Erster Aufschlag vor 50 Jahren

„Seither können Mannschaftsspiele, Training und der Alemannencup entspannt durchgeführt werden“, sagt Härlin, der auch Tennislehrer ist. „Aktuell haben wird 200 Mitglieder, davon etwa 60 Kinder und Jugendliche und wir wollen alles daran setzten, dass es noch einige mehr werden“, sagt der Vorsitzende.

In der Gründungszeit des TC Kandern sei Tennis vom Sport der Oberschicht zum Sport der Mittelschicht geworden, blickt Härlin zurück. In den 1980er-Jahren – im Zuge der Erfolge von Boris Becker und Steffi Graf – boomte der Tennissport für gut ein Jahrzehnt auch in Kandern. „Heute ist Tennis, auch vom finanziellen Aufwand her, längst ein Volkssport geworden“, so die Einschätzung des Vorsitzenden.

In Kandern rief Härlins Vorgänger Ingo Benz, der den TC von 2006 bis 2018 leitete, das „Dunschtigs-Tennis“ ins Leben – eine Art Schnuppertennis, ohne Zwang zur Mitgliedschaft – und sorgte damit für Auftrieb.

Intensive Jugendarbeit

Härlin verhehlt aber auch die Probleme nicht. Zum einen eine gewisse Überalterung, die sich im Falle des TC Kandern auch in der Tatsache widerspiegelt, dass nur ein Jugend- und ein Damen-Team im Wettkampfeinsatz sind. Darüber hinaus vertreten ein Ü 40-Damen-Team sowie eine Herren-Truppe die Farben des TCK.

Dieser Überalterung will der Vorstand durch intensive Jugendarbeit begegnen. Der sozial-kommunikative Aspekt von Sport in der Gemeinschaft soll dafür stärker in den Fokus gerückt werden. Es gelte, der Tendenz junger Menschen hin zu Online-Aktivitäten etwas entgegenzusetzen, sagt Härlin.

Eine gute Möglichkeit zu werben, stellt das geplante Jubiläumsfest dar: Mit Gerhard Hug und Martin Meier-Dehm sind derzeit zwei ehemalige Vorsitzende als „Chronisten“ damit beschäftigt, eine umfangreiche und üppig bebilderte Festschrift für die Feierlichkeiten im November zu erstellen.