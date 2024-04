Kandern: Erwartungen werden mit 187 Spenden übertroffen

Der Termin fand wie gewohnt in der August-Macke-Schule in Kandern am Nachmittag statt, heißt es in der Mitteilung. Fünf Stunden hatten Bürger die Möglichkeit, sich an diesem wichtigen Akt der Solidarität zu beteiligen. Termine müssen allerdings seit der Pandemie online ausgemacht werden, womit aber die Steuerung der Abläufe deutlich vereinfacht wird.

Frank Schamberger, Verantwortlicher für die Organisation der Blutspende-Termine im DRK-Ortsverein Kandern, zeigte sich äußerst zufrieden über den Verlauf des Termins, darunter 15 Erstspender: „Es freut uns sehr, dass wir unsere Erwartungen hinsichtlich der Spenderzahlen übertreffen konnten. Dies ist ein Beweis für die hohe Bereitschaft der Menschen in Kandern und Umgebung, anderen zu helfen.“ Er lobte das engagierte Team der ehrenamtlichen Helfer des DRK-Ortsvereins. Die Teamleitung vom DRK-Blutspendedienst in Villingen-Schwenningen lobte die vorbildliche Zusammenarbeit. Ein weiteres Highlight war das kulinarische Verwöhnprogramm, das den Spendern angeboten wurde, darunter der badische Burger. Diese kleine Geste der Wertschätzung trug zusätzlich zur positiven Atmosphäre bei. Das DRK betont die lebensrettende Wirkung jeder Blutspende und ermutigt alle, sich an kommenden Terminen zu beteiligen. Der nächste Blutspende-Termin ist für Donnerstag, 1. August, geplant.