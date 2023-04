Kandern Es geht um die Zukunft des Hotzenwaldhauses

Nun strebt der Verband eine Änderung an. Er will den 1995 geschlossenen Überlassungsvertrag in einen 99 Jahre geltenden Erbpachtvertrag umwandeln. Dies hätte nach Darstellung von Lissi Geling die Konsequenz, dass das Haus ins Eigentum der Hochtouristen übergehen würde, der Verein die Grundsteuer selbst zahlen und auch die Haftung übernehmen müsste. Belässt es der Verein beim unbefristeten Überlassungsvertrag, muss er sich um das Haus kümmern und anfallende Investitionen tätigen, wobei es teilweise bis zu 40 Prozent Fördergelder gibt. Im Gegenzug kann er die Einnahmen aus der Vermietung des Hauses behalten. Derzeit ist das Hotzenwaldhaus laut Peter Lindermer und Gerhard Meier an jedem Wochenende des Jahres ausgebucht und vereinzelt auch noch unter der Woche belegt.