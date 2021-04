Kandern „Es war kein verlorenes Jahr“

Streetwork jedoch, so betont Künster, sei stark wetterabhängig. Bei schlechter Witterung treffe man nur wenige Jugendliche an. Die Betreuer hoffen auf bald wieder bessere Bedingungen jetzt im Frühjahr.

Hochgefahren wurde seit dem ersten Lockdown darüber hinaus die virtuelle Betreuung der Jugendlichen, etwa über Instagram mit derzeit 85 Abonnenten. Über Text- und Sprachnachrichten können die Jugendarbeiter auch Inhalte anbieten und mit den Jugendlichen beispielsweise über ihre Erfahrungen mit der Pandemie ins Gespräch kommen. Weiterhin möglich sind Einzelgespräche, für die bei Bedarf das „Downtown“ geöffnet wird.

Lediglich in den Sommermonaten habe es unter besonderen Hygienebedingungen einen Regelbetrieb gegeben, erklärte Künster. Sogar Freizeiten wie Kanutouren konnten in dieser Zeit angeboten werden. Nach Möglichkeit soll es solche Angebote auch in diesem Sommer wieder geben.

Dennoch zieht der Jugendreferent unterm Strich ein positives Fazit: „Es war kein verlorenes Jahr. Es haben sich neue Möglichkeiten eröffnet und wir konnten Beziehungen vertiefen.“ Elemente wie Streetwork und der verstärkte Kontakt über soziale Medien sollen deshalb auch dann beibehalten werden, wenn ein Regelbetrieb im Jugendzentrum wieder möglich wird.

Künster machte deutlich, dass die Jugend sehr unter der Pandemie leidet. Er sprach von „Corona-Blues“. „Seit einem Jahr sind die Jugendlichen quasi weggesperrt, könnten zumeist nicht einmal in die Schule“, betonte er. Die Zunahme von Fällen von Vandalismus, etwa Graffiti-Schmierereien, führt er auch darauf zurück.

Auf der anderen Seite gebe es Jugendliche, die das traurig finden. Erst kürzlich hätten sich zwei Mädchen angeboten, die Graffitis wieder zu überstreichen. Verena de La Rey Swardt sprach in Bezug auf Vandalismus von Phasen. Das Problem erledige sich oftmals, wenn sich eine „Bande“ wieder zerschlägt, erzählte sie von ihren Erfahrungen.

Diskussion im Gemeinderat

Ulrike Lerner berichtete von Jugendlichen, die sich vor dem geschlossenen „Downtown“ versammeln. Und Daniela Schmiederer schlug für ältere Jugendliche verlängerte Öffnungszeiten vor, die es in den Sommermonaten auch wieder geben soll. Die Altersspanne reicht von elf bis etwa 20 Jahre.

Dass sich die Älteren selbst wieder stärker als Jugendleiter engagieren, wollten Gabriele Weber und Günter Lenke. Künster sprach von mehreren Anläufen, die in dieser Hinsicht unternommen worden seien – bisher jedoch ohne Erfolg. Es gebe aber inoffizielle Strukturen, so würden die Älteren manchmal für die Jüngeren kochen. De La Rey Swardt führte als möglichen Hindernisgrund den Unwillen an, Verantwortung zu übernehmen. Aber auch der Umstand, dass viele junge Leute für Studium oder Beruf wegziehen, sei in dieser Hinsicht nicht von Vorteil, meinte sie.