Kandern Fachkräftemangel gemeinsam angehen

Um die Attraktivität des Arbeits- und Betreuungsumfelds beizubehalten und zu steigern, will die Stadt zudem neue Wege gehen und in die Ausbildung von Fachkräften investieren. Neue Ausbildungsplätze, etwa für eine praxisorientierte Ausbildung (PIA), werden in beiden Einrichtungen ab dem kommenden Jahr angeboten.

Schon jetzt konnte ein Pool an Springern gewonnen werden, die zwischen den Einrichtungen in Kandern und Wollbach flexibel eingesetzt werden können. Ziel ist es, diesen bislang kleinen Pool sowie die Zusammenarbeit der beiden Einrichtungen im Rahmen der Möglichkeiten weiter auszubauen, um eine zuverlässige Betreuung der Kinder anbieten zu können und damit die Eltern zu entlasten, teilt die Stadt mit.

Investiert wird auch im Bereich der Fort- und Weiterbildungen. Derzeit läuft eine einrichtungsübergreifende Seminarreihe zur Qualitätssteigerung durch Teamqualifizierung. An beiden Einrichtungen finden zudem Veranstaltungen zur Sprachförderung in Kooperation mit der Musikschule statt. In Kandern ist bereits eine Sprachfachkraft im Rahmen des Bundesaktionsprogramms „Sprach-Kitas“ im Einsatz.

Gemeinsam mit dem Bauhof wurde mittlerweile der alte Kindergarten an der Karl-Berner-Straße renoviert und mit neuer Beleuchtung, Möbeln und Spielzeugen ausgestattet. Auch der Außenbereich wurde aufgewertet.

Die Stadt verfolgt weiterhin das Ziel, die beschlossene Reaktivierung des alten Kindergartengebäudes umzusetzen. Seit Beginn des laufenden Kitajahres sind dort zwei Gruppen untergebracht. Eine weitere soll folgen.

Doch dazu braucht es eben noch mehr zusätzliches Fachpersonal, das mit den vielen Ideen hoffentlich zu gewinnen ist, blickt die Arbeitsgruppe optimistisch in die Zukunft.