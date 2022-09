Kandern Fachsimpeln und Bummeln

Überall prägten Gespräche die Szenerie: Auch über die verschiedenen Modellier- und Brenntechniken der teilnehmenden Keramiker wurde gesprochen und manchmal auch gefachsimpelt.

So stellte etwa die seit vier Jahren in Kandern als Betreiberin einer Keramikwerkstatt mit Laden tätige Irin Corinna Symth erfreut fest, dass nicht nur das Kaufinteresse groß war, sondern vor allem auch das Interesse. So wurde der Weg vom gedanklichen Entwurfs bis zur Realisierung an der Töpferscheibe und im Brennofen skizziert.

Symths Kollegin Susann Babion aus Freiburg bezeichnete den Kanderner Keramikmarkt als etwas ganz Besonders, weil hier auf überschaubarem Raum eine enorme Vielfalt und hohe Qualität geboten werde. Erfreulich sei in Kandern natürlich auch die starke Präsenz von Schweizer Besuchern.

Über die gute Resonanz freuten sich am Sonntag auch die innerstädtischen Geschäftsbetreiber. Diese beteiligten sich am Geschehen des zweiten Keramikmarkt-Tages mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Und wie in den Vorjahren verkehrte am Sonntag das „Chanderli“ auf seiner Strecke von Haltingen bis Kandern.