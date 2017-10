Kandern Farbenfroher Kirchenraum

Kandern-Tannenkirch. Im Gottesdienst zu Erntedank gab es in diesem Jahr für die Kirchengemeinde Tannenkirch mehrfach Grund zu danken. Zunächst für die Gaben der diesjährigen Ernte – in diesem Jahr aber vor allem für die neuen Paramente beziehungsweise Antependien für das Kanzelpult der Matthiaskirche.

In ihrem Wegweiser betont die liturgische Kommission der evangelischen Landeskirche Baden wie wichtig es ist, dass im Kirchenraum die liturgischen Farben sichtbar sind. Seit der Indienstnahme des neugebauten Kirchenschiffes im Jahr 1973 war dies in Tannenkirch nicht mehr der Fall. Das zu ändern beschloss der Kirchengemeinderat im Frühjahr während seiner Klausurtage.

Mit der Filzwerkstatt der Werkssiedlung St. Christopherus in Kandern und deren Leiterin Bärbel Meier waren gleich Partner gefunden, die dieses Ziel in die Tat umsetzten. Dass damit die Paramente nicht nur speziell für die Kirche in Tannenkirch – und im Übrigen auch für die Marienkirche in Riedlingen – hergestellt wurden, sondern in der Textilschmiede in Kandern auch quasi vor Ort, war sehr im Sinne der Verantwortlichen.

Die fünf Farben der Antependien sind die den Kirchenjahreszeiten zugeordneten Farben, die zum Ausdruck bringen, worin der theologische Schwerpunkt in diesen jeweiligen Zeiten liegt. Darauf verwies auch Prädikantin Dorothea Schaupp aus Schopfheim in ihrer Predigt.

Das grüne Parament hängt im Kirchenjahr die meiste Zeit, denn seine Erinnerung an Wachsen und Werden passt nur zu gut zu den Themen der Sonntage der Epiphanias- und der Trinitatiszeit. Das violette Parament begleitet die Gemeinde durch die Buß- und Fastenzeiten und damit vor allem durch Passion und Advent. Das weiße Parament, in Tannenkirch nun eindrücklich mit einem hellen Kreuz, von dem Strahlen nach außen das Ostergeschehen beinahe greifbar machen, verbildlicht die Hoffnung des Ostermorgens und kann daher auf Wunsch auch bei Trauerfeiern seinen Dienst tun.

Das schwarze Parament hingegen verweist auf die Endlichkeit des irdischen Lebens und wird die Gemeinde darum an Karfreitag begleiten. Das rote Parament schließlich erinnert mit den Flammen des brennenden Dornbuschs an die Kraft des Heiligen Geistes. Dieses Parament schmückt die Kirche an Pfingsten und an weiteren besonderen Festtagen der Kirche.