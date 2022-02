Kandern Fasziniert von der Keramikkunst

Seinerzeit lernte ich auch die Arbeiten von Max Laeuger kennen. Das Museum hatte tolle Vasen von ihm. Der Jugendstil hat ja etwas Leichtes, Fließendes. Eigentlich passt das nicht zu einem schweren Material wie Ton. Doch die Keramiker dieser Zeit haben das toll umgesetzt.

Als wir dann 1976 nach Kandern zogen, habe ich an einer Führung mit Heinz Brohammer teilgenommen, die auch ins Museum führte. Mein großes Interesse am Thema fiel schnell auf. Das war mein Einstieg in die Kanderner Keramikgeschichte.

Das Kanderner Keramikmuseum war gerade erst gegründet worden. Maßgeblich daran beteiligt war Giselher Haumesser. Er war auch der erste Kurator, bis ich dieses Amt im Jahr 2003 von ihm übernahm. Durch ihn kam ich zur Museumsarbeit mit dem Schwerpunkt Führungen.

Die 1200-Jahr-Feier war seinerzeit der Anlass für die Gründung des Museums. Das Staffelgiebelhaus aus dem 16. Jahrhundert wurde dafür zusammen mit dem Denkmalamt umgebaut.

Frage: Sie haben einmal erwähnt, dass Sie gerne eine Zitronenvase von Max Laeuger für das Museum erstanden hätten. Sind Sie traurig, dass daraus am Ende nichts wurde?

Nicht so sehr. Denn eigentlich passen die Zitronenvasen gar nicht so gut nach Kandern. Das ist eher eine Karlsruher Angelegenheit. Aber ein bisschen neidisch war ich schon, als mir Professor Harald Siebenmorgen, der ehemalige Direktor des Badischen Landesmuseums in Karlsruhe, davon erzählte, dass ihm schon sieben Zitronenvasen geschenkt worden seien und er diese eigentlich nicht mehr sehen könne. Aber die letzte Schenkung von Keramiken an das Kanderner Museum war sehr schön. Das hat mich darüber hinweg getröstet.

Frage: Was genau waren Ihre Aufgaben als Museumsleiterin?

Zum einen war da das Administrative: also etwa Anfragen beantworten, auch solche von anderen Museen. Die Hauptaufgabe bestand im Konzipieren von Sonderausstellungen. Dabei hatte auch der Freundeskreis des Museums Mitspracherecht, der 1989 gegründet wurde, und dessen Vorsitzende ich weiterhin bin. Uns war klar, dass Stagnation für ein Museum tödlich ist. Und das wir regelmäßig etwas Neues bieten müssen.

Alleine war ich dabei nicht. Auch aus den Reihen des Freundeskreises kamen immer wieder Ideen. Heimat und Keramik waren unsere thematischen Schwerpunkte. Doch irgendwann hatte ich das Gefühl, wir hatten alles abgegrast. Es kam nichts Neues mehr. Die jüngste Sonderausstellung des Künstlers und Autors Johannes Beyerle war ein Versuch, mal etwas anderes zu machen. In diese Richtung sollte in Zukunft mehr gearbeitet werden.

Frage: An welche Sonderausstellungen erinnern Sie sich besonders gern zurück? Haben Sie Favoriten?

Ja, zum Beispiel die 50er-Jahre-Ausstellung, zusammen mit Werken aus der Partnerstadt Soufflenheim im Elsass, die hat mir persönlich sehr gut gefallen. Das liegt vielleicht auch an meiner Begeisterung für die 50er-Jahre. Auch die Kerstan-Ausstellung ist mir in guter Erinnerung geblieben. Und sehr schön war auch die Laeuger-Ausstellung in Zusammenarbeit mit den Karlsruher Freunden. Sie fand im Wechsel in Staufen und Kandern statt. Damals wurde uns mit speziellen Vitrinen ausgeholfen. Danach haben wir diese Würfel aus Plexiglas selbst angeschafft.

Frage: Wie aufwendig war die ehrenamtliche Arbeit als Museumsleiterin?

Eigentlich war es nicht so viel Arbeit. Die Ausstellungen zu konzipieren war natürlich schon mit viel Organisation verbunden. Zunächst galt es, einen Plan zu haben, was wir ausstellen wollen. Danach mussten viele Telefonate geführt werden. Dabei braucht es auch Know-how: Wo kriegt man die Stücke her? In den Anfangsjahren habe ich die Exponate manchmal noch selbst abgeholt. Wichtig war auch das Marketing. Es mussten Plakate und Flyer entworfen werden. Und es gab immer eine Eröffnungsfeier.

Bei all dem konnte ich mich auf den Freundeskreis mit vielen kunst- und geschichtsinteressierten Mitgliedern aus Kandern verlassen. Manchmal waren sie in führenden Positionen beteiligt. Oder sie standen als Ansprechpartner bereit. Es hat viel Spaß gemacht.

Frage: Welche Aufgaben haben Sie besonders gern übernommen?

Führungen habe ich ausgesprochen gern gemacht, egal ob für Schulklassen, Kurgäste oder andere interessierte Gruppen – besonders dann, wenn es um Keramiken ging. Die Führungen zu anderen Ausstellungen habe ich eher anderen Personen aus dem Freundeskreis überlassen.

Frage: Und was hat Ihnen an der Museumsleitung nicht so gut gefallen?

Zum Schluss hatten wir keine wirklich neuen Ideen mehr. Neue Ausstellungen und neue Ideen sind aber wichtig. Das braucht das Museum.

Frage: Was würden Sie Ihrer Nachfolgerin raten?

Gar nichts. Da halte ich mich raus. Ich habe ihr gezeigt, wo alles ist und ihr angeboten, bei speziellen Fragen weiter als Ansprechpartnerin bereit zu stehen. Das war schon mehr als bei meiner Amtsübernahme vor 18 Jahren. Ich habe damals nur die Schlüssel für die Vitrinen bekommen, und schon ging es los. Ich helfe gern, aber ich möchte nicht bestimmen.

Weitere Informationen: Das Museum hat zurzeit geschlossen. Weitere Informationen gibt es über die Homepage der Stadt (www. kandern.de) unter der Rubrik „Kultur & Bildung“.