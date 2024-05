Der bestehende Rasenplatz ist sehr pflegeaufwendig, muss ständig bewässert und gemäht werden, berichteten die Vorstände. Die Kosten dafür seien in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen, hieß es. Ein weiteres Argument waren die Trainingsbedingungen vor allem in den Wintermonaten. Bislang wichen die Fußballer auf den Hartplatz aus, was sich insbesondere im Nachwuchsbereich negativ auswirke. Viele umliegenden Vereine böten mit ihren Kunstrasenplätzen bessere Bedingungen.

In Zeiten knappen Nachwuchses, der ab der künftigen Saison in einem gemeinsamen Jugendförderverein zwischen Malsburg-Marzell und Wittlingen spiele, seien solche Standortbedingungen sehr wichtig, um die Jugendlichen an den Heimatverein zu binden. Der FC Kandern benötigt zwei Bürgschaften in Höhe von insgesamt 495 000 Euro. Die eine in Höhe von 145 000 Euro ist zur Zwischenfinanzierung erforderlich, da der Zuschuss des badischen Sportbunds erst mit zeitlicher Verzögerung ausbezahlt wird.