Kandern Festival der Chöre

Das Festival eröffnete der Gesangverein „Eintracht“ Ötlingen, der auf eine 180-jährige Geschichte zurückblicken kann. Der neue Dirigent Michael Friesen hat der stimmstarken Gemeinschaft im Jubiläumsjahr neue Impulse gegeben. So erklang nach „Mein Dörflein“, „Rosenzeit“ und „Mein Lied schwing mich auf“ (unterbrochen durch eine 15-minütige Zwangspause durch die Wollbacher Kirchenglocke) mit der Zugabe „Walk in the light“ von Aretha Franklin ein Gospel, präzise artikuliert und perfekt gesungen.

Der Gesangverein Schallbach bot ein modernes Kontrastprogramm. Und die Begeisterung sprang aufs Publikum über. Da wurde Nena lebendig mit „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“ sowie Udo Lindenberg und Apache mit „Komet“. Von Heinz Rudolf Kunze erklang „Dein ist mein ganzes Herz“, bevor der Chor zu zwei geistlichen Liedern wechselte: „Soon very soon we are going to see the King“ und „Oh Maria“ aus Sister Act. Sehr engagiert dirigierte Alexander Sehringer.