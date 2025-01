Kandern-Feuerbach: Dachstuhlbrand sorgt für Totalschaden

Es war der größte Brand in Feuerbach, den Feuerbachs Abteilungskommandant Dietmar Wieber in seiner aktiven Zeit seit 1989 erlebt hat. In der Neujahrsnacht kämpften 100 Einsatzkräfte vergeblich gegen einen Dachstuhlbrand in der Bürgeler Straße in Feuerbach. Gegen 3.45 Uhr war das Feuer bemerkt worden, zwei Drehleitern und jede Menge Fahrzeuge wurden angefordert. Doch Wieber sah mit einem Blick, dass bei diesem Vollbrand nichts mehr vom Gebäude zu retten war und dass es für die Wehren nur darum gehen konnte, den Brand einzudämmen.