Kandern-Feuerbach: Feuerbach und Obereggenen erleben Musical

Kinder und Jugendliche des Kinder- und Jugendchors des Gesangvereins Feuerbach, unterstützt von drei Mädchen aus dem Eggenertal und zwei aus Riedlingen, brachten das farbenfrohe und musikalische Stück auf die Bühne. Insgesamt 25 junge Sänger hätten zu dem beeindruckenden Erfolg beigetragen, heißt es.

Die Aufführung habe alle Erwartungen übertroffen. In schnellen Szenenwechseln verwandelten sich die jungen Darsteller in Löwen, Elefanten, Affen und Vögel. Die fantasievollen Kostüme, entworfen und umgesetzt von engagierten Müttern, sowie das Bühnenbild trugen entscheidend zur weihnachtlichen Atmosphäre bei. Auch beim blitzschnellen Umziehen hinter den Kulissen waren die Mütter unermüdlich im Einsatz. Die musikalische Leitung lag in den Händen von Ulrike Rombach, die seit September 2023 den Kinderchor leitet. Mit großem Engagement studierte sie mit den Kindern das Musical ein. Am Klavier begleitete die Pianistin Josephine Rieck die Aufführung und unterstützte die jungen Stimmen mit einfühlsamem Spiel.