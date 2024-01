Kandern-Feuerbach: Plötzlich ist es ganz still geworden in Feuerbach

Greiner dankte in familiärer Atmosphäre im Gemeindesaal Kurt Michael, der bei den Besuchern am Klavier mit einigen Filmusiken evasive Gefühle erzeugt hatte. Für 2024 stehen Arbeiten am Gemeindesaal an, da die Abdichtung der Giebelwand und der Bau einer Treppe angegangen werden soll. Beim Sumpfkeller ist ein Umbau des Thekenbereichs vorgesehen. Die Sanierung der Lehrerwohnung bleibt aus finanziellen Gründen dagegen nur in Teilen möglich. Für den Bau des Regenrückhaltebeckens nannte Martin Greiner als Baubeginn die erste Jahreshälfte.