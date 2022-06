Kandern Feuerbach will Bürgern mehr bieten

Das Angebot an Räumlichkeiten, wo man etwa Kurse und Vorträge abhalten könnte, ist in Feuerbach begrenzt. „Aber wir haben den Bürgersaal, die Ortsverwaltung und vor dem Bürgersaal noch eine Wiese am Kinderspielplatz, wo man zum Beispiel auch mal Gymnastik machen könnte“, zählte Greiner auf.

Bewegungsangebot für Kinder wird gewünscht

Themen, mit denen sich die VHS vor Ort einbringen könnte, so ergab die Diskussion mit Fräulin im Ortschaftsrat, sind zum Beispiel Vortragsangebote. Fräulin brachte hier zum Beispiel den Einbruchschutz oder Informationen zur Vorsorgevollmacht als Themen ins Spiel. Dass daran Interesse besteht, konnten sich die Räte gut vorstellen, genauso wie an einem Löschkurs mit der Feuerwehr.

Greiner würde sich überdies noch ein Bewegungsangebot für Kinder und Jugendliche wünschen, die „wenn sie nicht in einem Sportverein sind, sich zu wenig bewegen. Es soll einfach um Aktionen draußen in der Natur gehen, die Kindern und Jugendlichen Spaß machen“, schlug er vor.

Für den Ortschaftsrat war der Abend mit Fräulin ein erster Infotermin. Jetzt sollen die Bürger gezielt befragt werden, was sie sich an Angeboten seitens der VHS im Ort wünschen. „Wir haben hier gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir ein Informationsschreiben mit Rückmeldebogen in alle Briefkästen werfen, denn viele Bürger haben keine Zeitung und auch kein Amtsblatt abonniert“, gab Greiner weiter. Auch der Ortschaftsrat will sich in den kommenden Wochen mit Möglichkeiten von VHS-Angeboten vor Ort beschäftigen und Fräulin dann Rückmeldung geben.

„Wir hoffen, dass wir dann auch mit den Rückmeldungen seitens der Bürger – ob nun digital oder per Papier – Anfang August ein Stimmungsbild haben, so dass es noch reicht, um mögliche Kursangebote oder Vorträge in Feuerbach in das neue VHS-Programm aufzunehmen“, sagte der Ortsvorsteher.

Greiner blickte auch in die Zukunft. „VHS- oder auch Vereinsangebote vor Ort könnten in Zukunft stärker nachgefragt werden, weil das Fahren wegen der hohen Spritpreise immer teurer wird und die Leute dann vielleicht lieber etwas suchen, wo sie spontan zu Fuß hingehen können“, so seine Überlegung.