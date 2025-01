Kandern-Feuerbacher Neujahrsband: Spendenaktion steht bei 31 700 Euro

Ein einziges Trümmerfeld

Ältere Häuser seien bei einem solchen Szenario wie bei einem auftreffenden Feuerwerkskörper sehr verwundbar, erzählt ein Mann, der vor Ort sich die traurigen Reste des Einfamilienhauses anschaut. Er habe selbst eine Maurerlehrer absolviert und kenne sich aus seiner beruflichen Praxis mit Bausubstanz aus. Da sei auch vom Haus außer den Grundmauern nichts mehr zu retten, bestätigt er den desaströsen optischen Eindruck. Von der Straßenseite steht die Fassade noch, aber der hintere Teil ist ein einziges Trümmerfeld.

„Was das Feuer nicht zerstört, geht dann bei den Löscharbeiten durch das Wasser kaputt“, kommentierte Feuerbachs Abteilungskommandant Dietmar Wieber an Neujahr das Bild. Die beiden Bewohner und ihre Haustiere haben nur das in Sicherheit gebracht, was sie am Leib trugen. Sie haben Unterschlupf in einer leerstehenden möblierten Wohnung gefunden, die im Dorf kurzfristig verfügbar gewesen ist. Angesichts des Ausmaßes war der Rauchmelder vermutlich ihr Lebensretter. Wären sie im Schlaf überrascht worden, wäre es extrem eng geworden, sind sich die Fachleute einig.